Elodie/ Foto, addio treccine: Marracash apprezza “Nessuno li stacca” (Battiti Live)

Elodie è senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’estate 2020. Ben due i tormentoni della cantante che stanno spopolando in questa estate: uno è “Guaranà”, l’altro è “Ciclone”. Per questa bella stagione Elodie ha deciso di stravolgere il suo look, sfoggiando lunghe treccine more che hanno stupito i fan, abituati a vederla con capelli cortissimi tra il rosa e il biondo. Nelle ultime ore però la cantante ha lasciato ancora una volta tutti senza fiato. In una storia postata su Instagram, Elodie si è mostrata con un altro nuovo look: via le lunghe treccine per lasciare spazio ai suoi capelli naturali, corti, mori e riccissimi! Ma non è tutto perché nel breve video proposto Elodie è tra le braccia di Marracash, che le dedica anche “Una rotonda sul mare”. I due si sorridono complici, guardandosi negli occhi e confermando che nessuna crisi ha toccato il loro amore.

Elodie insultata sul web: le parole di Mahmood

Nelle scorse settimane si è molto parlato di Elodie ma non per la sua musica, bensì per l’essere finita al centro di critiche e insulti dopo essersi esposta negativamente su Matteo Salvini. Su questa brutta vicenda si è espresso anche il suo amico e collega Mahmood che, in un’intervista a ilfattoquotidiano.it, ha dichiarato: Elodie la conosco molto bene ed è così: sincera e diretta, quando deve dire una cosa la dice. Non mi sono stupito degli attacchi che ha ricevuto. – e ancora – Sono cose che ti mettono tristezza, così come mi ha intristito leggere tutti quei commenti contro Elodie. La verità è che questi social sono un’arma a doppio taglio.”



