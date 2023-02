Elodie furiosa in aeroporto con un fan/ “Me lo sono mangiato, è arrivata la polizia”

Elodie racconta l’episodio in aeroporto: cosa è successo

Ieri 20 febbraio, è uscita la docu-serie di Elodie su Prime Video che si intitola Sento ancora la vertigine. La serie mostra gli ultimi due anni della cantante, come li ha vissuti: dalla conduzione di Sanremo 2021 alla partecipazione al Festival 2023. Inoltre, racconta un episodio avvenuto in aeroporto che ha creato diverse polemiche sui social.

Elodie era in aeroporto quando un uomo ha alluso, ad alta voce, che fosse “sotto l’effetto di qualcosa“. A questo punto, come racconta l’artista nella docu-serie, si è infuriata: “Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”. L’uomo si è poi giustificato dicendo che la sua reazione era dovuta al fatto che la cantante non lo avesse considerato, e di conseguenza c’era rimasto male.

Elodie e l’esperienza a Sanremo: “Mi sono messa a stecchetto”

Intervistata a Che tempo che fa, Elodie ha parlato della sua ultima esperienza al Festival di Sanremo 2023. L’artista ha confessato a Fabio Fazio: “All’Ariston sono stata tre volte in gara e una da co-conduttrice. È stato divertentissimo. Ultimamente è come se stessi nella mia cameretta da quindicenne, vivo il mio lavoro con spontaneità e leggerezza. Anche se prima della kermesse mi sono messa a stecchetto“.

L’artista parla della sua docu-serie Sento ancora la vertigine: “In generale include la quotidianità dei miei ultimi due anni. Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco“. Sul brano Due che ha portato a Sanremo 2023, aggiunge: “Interpretare il brano è stato difficilissimo, inizialmente ho pensato di mollare perché non riuscivo a cantarlo. Ho chiamato l’autrice Federica Abbate e le ho chiesto come fare. Ho lavorato per mesi. Ci sono tanti cambi di registro veloci e pochi momenti per prendere le pause”.

