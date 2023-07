Elodie ha rifiutato la proposta di Luca Barbareschi per un film?/ Il regista: “Ha letto il copione e…”

Luca Barbereschi e le parole su Elodie

Non solo cantante. Elodie, dopo aver debuttato come conduttrice affiancando Amadeus nella conduzione di una serata del Festival di Sanremo, ha conquistato anche il mondo del cinema. La sua interpretazione nel film “Ti mangio il cuore” ha conquistato tutti, compreso Luca Barbareschi che, negli scorsi giorni, si è lasciato andare ad una dichiarazione nei confronti dell’ex allieva di Amici che ha ormai spiccato il volo. “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!”, aveva scritto il regista sotto una foto pubblicata da Elodie sui social.

Il commento è diventato immediatamente virale e qualcuno ha pensato che Elodie avesse rifiutato senza pensarci la proposta di Barbareschi per un film. Oggi, a fare chiarezza, è proprio il regista.

La verità di Luca Barbareschi su Elodie

Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, Luca Barbareschi ha rotto il silenzio e svelato cos’è esattamente accaduto con Elodie. “La rete è popolata da cretini più o meno famosi. Vorrei rispondere 24 ore dopo questa bufera in un bicchiere d’acqua piena di cretini che Elodie è stata regolarmente contattata tramite la sua agente dell’agenzia Volver di Roma“, scrive il regista e produttore. “Ha letto il copione e poi ha deciso di non fare il film. Io nutrendo stima per il suo talento mi sono semplicemente rammaricato e le ho espresso un simpatico apprezzamento per il suo talento“, ha aggiunto.

Poi conclude così: “Ancora una volta qualcuno ci usa per avere 3 minuti di popolarità. Stupisce che testate giornalistiche riportino una tale non notizia. Ma viviamo in tempi bui in cui la cultura dello svergognamento è sovrana. E poi si stupiscono che nessuno compri più i giornali. La perdita di autorevolezza di un mezzo stampa è una pericolosa discesa verso derive populiste. Dare il cervello in gestione alla rete dove speculazioni imbecilli trovano spazio. Tanto vale scrivere su un muro Buona vita a tutti. E silenzio per gli idioti in malafede”.

