Elodie, il total black look all’Arena di Verona divide il web/ É bufera social: il motivo

Elodie é ospite a Radio Zeta Future Hits Live 2023

Tra gli ospiti musicali più attesi a Radio Zeta Future Hits, Elodie si é resa protagonista indiscussa a RTL 102.5 Power Hits Estate 2023. Nonostante all’evento promosso da RTL 102.5 non abbia vinto il premio più ambito, il Power Hits Estate 2023 per il volume di vendite musicali andato a The Kolors e al singolo Italodisco, Elodie ha intrattenuto l’occhio pubblico del live all’Arena di Verona con la sua Pazza musica. Si tratta del duetto in collaborazione con Marco Mengoni, che ha visto la diva sfoggiare la sua innata sensualità con un caschetto biondo caldo e la mise audace, in pelle e pelliccia total black.

Un’immagine icona che nel complesso, a margine di un post fotografico che Elodie condivide via Instagram e che ora fa il giro nel web, ora vede la stessa artista fare incetta di interazioni di consenso e dissenso. Nell’attesa per il suo show a Radio Zeta Future Hits previsto il 30 agosto, Elodie riceve anche le critiche social di chi la taccia di promuovere la moda in fatto di stile, di uso e abuso di pelle e pelo di origini animali. Tuttavia, al di là dell’accusa, l’artista riceve dai fan il plauso per il best-look sfoggiato a RTL 102. 5 Power Hits Estate 2023.

Web elogia l’icona Elodie

“E cat woman muta…”, Si legge non a caso tra i commenti di consenso del popolo attivo nel web a favore di Elodie, e poi ancora, “Elodea”. Insomma, l’artista ed ex concorrente cantante ad Amici di Maria De Filippi sembra esercitare senza intoppi la sua influenza musicale nello showbiz made in Italy e c’é anche chi tra gli artisti colleghi la proclama al titolo di nuova regina del pop, come ha fatto Gigi D’Alessio in occasione del suo recente evento Gigi uno come te: ancora insieme. Occasione quest’ultima in cui Elodie ha duettato con Gigi. E, intanto, il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, fa chiarezza social sulla voce che lo vede vittima di un episodio di violenza…

