Elodie in hotel con Marracash a Sanremo/ “Ho il cuore che scoppia, grazie a tutti”

Splendida foto pubblicata nelle scorse ore su Instagram dalla bella Elodie. La cantante di Andromeda, in corsa al festival di Sanremo 2020 chiusosi ieri sera (per la cronaca, ha vinto Diodato), ha mostrato uno scatto in bella compagnia: a raggiungerla a Sanremo, il rapper trapiantato a Milano, Marracash. Il “King of rap” aveva già anticipato negli scorsi giorni che avrebbe raggiunto la sua bella nella città dei fiori solo a festival inoltrato, lasciandola un po’ tranquilla nei primi giorni. Detto fatto, ieri ha incontrato Elodie in hotel, per vivere l’ultima grande serata del Festival insieme. “Ho il cuore che scoppia. Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda”, scriveva ieri sera l’ex talento di Amici, ringraziando il pubblico che la stava votando. Uno scatto in cui la stessa cantante si è mostrata in tutto il suo splendore, vestita con un abito che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione.

ELODIE: 2019 DA URLO, IL 2020 INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI

Del resto Elodie è stata una delle più eleganti durante le cinque serate dal festival, e gli addetti ai lavori e i fan hanno apprezzato, e non poco, il look dell’artista romana. La foto in questione ha fatto il giro del web, racimolando like a go go, ben 292mila, e ricevendo migliaia di commenti, la maggior parte dei quali di approvazione e/o cuoricini. Alla fine Elodie ha chiuso in settima posizione, ottenendo comunque un ottimo riscontro dal pubblico che hanno già streammato milioni di volte la sua canzone, nonché i nuovi pezzi contenuti nell’album “This is Elodie”, uscito venerdì scorso. Un periodo davvero a gonfie vele quello di Elodie, che nel 2019 in particolare ha saputo quasi “reinventarsi”, proponendo una serie di brani e numerose collaborazioni di successo, fra cui Margarita, il pezzo estivo che ha permesso alla cantante e a Marracash e di incontrarsi e unirsi.

