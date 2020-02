Elodie, canzone Andromeda/ Pubblico conquistato, ma la giuria… (Sanremo 2020)

Elodie si è presentata di nuovo sexy sul palco di Sanremo 2020, dopo una serata un po’ più sobria. Nel quarto appuntamento della kermesse, l’ex volto di Amici ha optato per un look audace, con scollatura più che evidente e decolleté in bella vista. Un tubino nero con cintura nera e oro, che vengono richiamati dai tacchi vertiginosi scelti come calzature, con legatura alla schiava fino al ginocchio. Un outfit azzardato, se vogliamo, visto che la cantante sul palco si è mossa parecchio. Niente di nuovo, visto che questa grinta in Elodie l’abbiamo potuta ammirare anche nelle serate precedenti, ma di sicuro a rischio di crollo del vestito. Per fortuna fra le mossette, l’artista ha inserito anche dei movimenti ‘salvavita’, che di sicuro le hanno permesso di tenere la situazione sotto controllo. “Che vinca o no, ha l’unico pezzo adatto per l’Eurovision. Che vogliamo fare Amadeus?”; “Voce ed eleganza”; “Canzone dinamica e gradevole”, scrivono gli ammiratori su Twitter. Elodie ha davvero centrato il bersaglio e anche se non porterà a casa una vittoria totale, di sicuro dal punto di vista morale e artistico ha conquistato il primo posto sul podio. Per quanto riguarda la classifica provvisoria, le tre serate in cui si è esibita le hanno regalato una settima posizione. La quarta serata, conclusa con il verdetto della giuria dei giornalisti, forse deluderà un po’ la cantante: ottavo posto, dietro Rancore e prima di Achille Lauro. Clicca qui per rivedere il video di Elodie

ELODIE ALLA FINALE DI SANREMO: “PIU’ SICURA DI ME STESSA”

Elodie prosegue a passo deciso verso la finalissima di Sanremo 2020, al via nella serata di oggi, sabato 8 febbraio. Prima di affrontare la parte conclusiva della competizione canora, l’artista ha ricordato ai fan che il suo album This Is Elodie è già disponibile ovunque. “Anche su cd!”, sottolinea nel suo ultimo post prima di affrontare di nuovo l’Ariston. “Credo di essere una donna versatile, ferma ma aperta al dialogo”, ha detto in conferenza stampa, “sono cambiata dal 2017 a oggi? Sono la stessa ragazza, ma ho meno paura di essere quello che sono e di essere criticata”. La cantante sa bene di poter incorrere nelle polemiche, visto che con questa sua partecipazione sanremese si è esposta parecchio. “Quando ho deciso di partecipare a Sanremo ho pensato che tutto è importante”, ha detto invece riguarda ai look scelti per gli appuntamenti serali. “Parlando con la mia stilista ho detto che il mio sogno era vestirmi Versace”, aggiunge, “che veste una donna forte, ma femminile. Versace mi sta aiutando a sentirmi forte”.

