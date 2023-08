Elodie, le foto al mare fanno impazzire il web/ I progetti estivi con Andrea Iannone e le critiche su…

Elodie torna a grande richiesta sul palco di Battiti Live 2023. Per l’ex stella di Amici è l’estate della consacrazione?

Mentre la sua musica e i suoi balli sensuali spopolano ovunque, Elodie si appresta a tornare sul palco di Battiti Live 2023, dove è una delle ospiti più attese. La cantante, recentemente finita insieme alla collega Annalisa nella speciale classifica di Forbes Italia delle 100 donne italiane di successo, è pronta ad incantare la Puglia con un’esibizione intensa e coinvolgente. Per Elodie questo è solo uno dei tanti appuntamenti estivi che l’ha vista protagonista.

Basti pensare alla felicissima collaborazione con Marco Mengoni per Pazza musica, uno dei brani più trasmessi in radio e dei più cliccati sui social. Per l’ex cubista ed allieva di Amici questa sembra davvero essere l’estate della consacrazione definitiva. L’estate in cui, ancora una volta, proclama la sua libertà, con uno straordinario sex appeal.

“Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera”, ha raccontato non molto tempo fa in un’intervista a Repubblica. Un passaggio per sottolineare l’importanza di sentirsi bene a proprio agio con il proprio corpo, ma soprattutto con se stessi. “Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa. Il corpo è bello, un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo”, ha dichiarato Elodie. Proprio la sua bellezza è finita nel mirino di una dichiarazione fatta da Jo Squillo che ha sollevato molte critiche: “Avrebbe meno successo se non fosse così bella”, le parole della dj che non hanno ricevuto replica da Elodie. La cantante, tra un impegno e l’altro, si gode qualche giorno di vacanza col suo fidanzato Andrea Iannone, con cui procede a gonfie vele. Lo testimoniano gli ultimi scatti pubblicati su Instagram che hanno fatto letteralmente impazzire i fan.

