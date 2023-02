Elodie look sexy a Sanremo 2023: reggiseno in vista/ Occhiali da sole e stivali…

LOOK ELODIE INFIAMMA IL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Non ne sbaglia una Elodie, a livello musicale e di stile. Anche la scelta del look per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 si è rivelata particolarmente azzeccata. L’artista si è esibita con BigMama in “American Woman” di The Guess Who e il suo outfit ha rispecchiato proprio lo stile americano, tanto che ad un certo punto è sembrata una piccola Beyoncé.

Una cosa è sicura: Elodie al momento è tra gli artisti italiani più “esportabili”. Tra le performance più attese c’era proprio quella di Elodie, che ha mostrato il lato più folle e rock. Aveva dato prova finora di essere la regina dark del Festival di Sanremo 2023, ma neppure stasera ha deciso di rinunciare al total balck.

ELODIE SUPER SEXY: INGRESSO TRIONFALE…

Un ingresso trionfale quello di Elodie sulla scalinata dell’Ariston in total black, con outfit rock firmato Gucci. Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 ha mostrato un outfit sempre sensuale ed esplosivo con una maxi pelliccia color senape a coprire un mini abito a portafoglio trasparente, un modello che lasciava le gambe e il reggiseno in vista. A completare il look un paio di maxi stivali cuissardes stringati col tacco a spillo e degli occhiali da sole scuri da diva (firmato sempre dalla Maison Gucci). Per quanto riguarda il make up, le labbra sono state esaltate da un rossetto nero. Per quanto riguarda i capelli, li ha lasciati sciolti e lisci, puntando di nuovo sull’effetto bagnato.

