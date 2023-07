Elodie: “Marco Mengoni mi manda le foto del suo fisico”/ Video, lui confessa: “Ecco perché lo faccio”

Elodie, la confessione a Radio Norba: “Marco Mengoni mi invia le foto del suo fisico”

In queste settimane in radio la canzone “Pazza musica”, collaborazione tra Marco Mengoni ed Elodie, continua a girare senza sosta tra le radio italiane, sintomo del grande successo che sta avendo il brano. I due artisti spesso cantano insieme agli eventi e si divertono molto. In uno degli ultimi Marco Mengoni ha fatto ridere così tanto Elodie che quest’ultima non è nemmeno riuscita a terminare di cantare il brano. Un altro video emerso di recente su Tik Tok svela la grande amicizia tra i due che spesso si confrontano in chat.

Nel corso di un’intervista a Radio Norba, come si vede nel video in questione, Elodie ha raccontato he Mengoni le invia spesso foto del suo fisico: “Guarda ‘sto fisico, scema“. L’altro spiega: “Ogni tanto bisogna salvare quelle foto. Quando ti vedi più o meno bello bisogna immortalare quel momento e dire ‘Guarda che sono stato anche così’. Capitata raramente… Però…”.

Marco Mengoni ed Elodie, grande successo per ‘Pazza musica’

Ritornando al brano “Pazza Musica” ha conquistato il 1° posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio. Il brano, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., Simonetta e Zef. Ricordiamo infine che Marco Mengoni è impegnato nel suo tour negli stadi. Le prossime date lo vedranno esibirsi a Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio), prima del gran finale live a Roma il 15 luglio al Circo Massimo. Il cantautore riprenderà poi ad ottobre toccando l’Europa: Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco.

