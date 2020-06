Elodie/ “Marracash? È un uomo onesto, puro e affettuoso” e su Guaranà…

Elodie dopo il grandissimo successo di “Andromeda” presentato a Sanremo 2020 si candida tra le regine dell’estate 2020. La ex cantante di Amici di Maria De Filippi, infatti, è in radio con due canzoni che hanno tutte le carte in regola per diventare i tormentoni di questa strana estate ai tempi del Covid. Si tratta di “Guaranà” estrapolato dal suo ultimo album di inediti “This is Elodie” pubblicato poco dopo la partecipazione a Sanremo 2020 e di “Ciclope”, la canzone realizzata con Takagi e Ketra e la collaborazione con Mariah. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni l’interprete ha dichiarato: “Guaranà” era pronta da almeno un anno e in ogni caso sarebbe uscita questa estate. In corsa è poi arrivata “Ciclone”, è una proposta che ho accettato con entusiasmo, lo considero un bel regalo”. Non è la prima volta che una cantante si trova in radio con due singoli da promuovere; in passato, infatti, è successo ai Thegiornalisti di Tommaso Paradiso che nel 2017 risuonavano nelle radio italiane con le hit “Pamplona” con Fabri Fibra e “Riccione”. “Si può fare, se le proposte sono così diverse” precisa l’interprete che parlando poi della canzone “Guaranà” precisa come sia nata l’idea di associare tequila e guaranà: “ho scoperto che c’è una famosa birra messicana che ha osato unire i due ingredienti. Non l’ho mai provata, però…”.

Elodie e l’amore per Marracash: “sono fiera di stargli accanto”

Se la carriera musicale procede a gonfie vele, Elodie può considerarsi fortunata anche dal punto di vista sentimentale visto che la sua storia d’amore con Marracash è sempre più solida. “Sono molto fiera di stargli accanto. È un uomo onesto, puro e affettuoso, e ci confrontiamo su ogni cosa. Non è scontato che gli uomini siano così” ha rivelato la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha raccontato anche il motivo che l’ha spinta a cambiare genere musicale tralasciando le classiche canzoni d’amore per proporre qualcosa di diverso al pubblico. Attenzione però non c’è alcun rimpianto da parte della cantante: “alcuni pensano che io abbia rinnegato il mio esordio, ma la verità è che mostravo soltanto una delle mie anime…in verità ne ho 300”. Recentemente la cantante si è fatta sentire sui social prendendo anche posizione su quanto successo a Sergio Sylvestre, con cui ha condivido l’esperienza di Amici di Maria De Filippi: “hanno approfittato di un suo tentennamento per attaccarlo in modo ignobile. Ho quasi due milioni di persone che mi seguono su Instagram, volevo sfogare la mia indignazione sapendo che tra loro avrei parlato, purtroppo, a qualche razzista”. Impossibile non ricordare la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 su cui ha detto: “mi tremavano la faccia e le gambe ogni volta che cantavo”. Anche se di anni ne sono passati però l’emozione non è mai andata viva, visto che anche a Sanremo 2020 le gambe le tremavano eccome, anche se oggi rivela: ” ho imparato a gestirmi. Nessuno mi avrebbe creduta se fossi stata poco risoluta”.