Elodie/ Regina dell’estate con Tribale, ma il gossip su Iannone impazza. E lei…

Elodie, grande successo: estate indimenticabile per l’ex stella di Amici

Da Bagno a Mezzanotte a Tribale, passando per Andromeda, l’escalation di Elodie nell’attuale panorama musicale è sotto gli occhi di tutti. La cantante, che si classificò al secondo posto nella quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si è ritagliata uno spazio importantissimo. La sua vena artistica esaltata da un fascino con pochi eguali nel mondo della musica, ha portato il suo nome in cima alle classifiche, ma anche al centro del gossip.

E così l’ultima voce è quella che vedrebbe l’ex cubista al fianco di Andrea Iannone. Tantissimi indizi hanno accreditato i rumors del gossip, anche se nessuno dei due al momento ha confermato o smentito la relazione. D’altra parte allla cantante, dopo la rottura con Marracash, erano già stati attribuiti diversi flirti, tra cui quello col marketing manager di Armani, Davide Rossi.

Il nome di Elodie sempre al centro del gossip

Nessuna novità all’orizzonte, per ora. Anche se le voci su un avvicinamento tra lei e Iannone si fanno sempre più insistenti. E gli elementi ci sono tutti, considerando che i due sono stati visti insieme in più occasioni durante le vacanze e c’è persino chi parla di tenere effusioni. Questa sera, però, non ci sarà spazio per il Gossip agli Rtl 102.5 Power Hits. Ma solo tanta, tantissima musica.

Per quanto concerne il lato sentimentale, invece, Elodie ha sempre preferito la riservatezza. Solo una volta parlò pubblicamente dei suoi sentimenti, a proposito della sua storia con Marracash: “E’ stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile”.

