Elodie, Sanremo 2023/ Look total black per il party pre-Festival

Elodie: look total black a Sanremo 2023

Terzo anno per Elodie come concorrete al Festival di Sanremo. La cantante ha partecipato la prima volta nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia” e nel 2020 con “Andromeda”. Nel 2021, invece, Elodie è stata co-conduttrice nella seconda serata della kermesse musicale al fianco di Amadeus. Quest’anno sarà tra i 28b big in gara con il brano “Due”. Elodie è già arrivata a Sanremo e ieri sera, ha partecipato a un party pre-Festival.

Per l’occasione la cantante ha scelto un look total black: un abito di Dion Lee, con gonna lunga e due spacchi frontali che mostrano le gambe. Corpetto fasciante con maniche lunghe, spalle scoperte, “taglio” sul seno con decoro metallico. Scarpe décolleté a punta nere di Casadei e orecchini di diamanti firmati Tiffany&Co.

Elodie: dopo Sanremo 2023 la docu-serie

Elodie ha completato il look total black, con dei vistosi occhiali da sole molto scuri. Per la scelta dei suoi outfit sanremesi, la cantante in gara con “Due” è stata seguita dal fidato stylist Lorenzo Posocco, lo stesso che cura anche il guardaroba di Marco Mengoni. Sui social, Elodie ha anche mostrato qualche momento del party di ieri sera in cui si è scatenata in pista con Levante. Il 20 marzo uscirà su Prime Video la docu-serie “Sento ancora la vertigine“, in cui Elodie racconta i momenti più importanti della sua carriera e la sua sfida per trovare la canzone giusta appunto per Sanremo 2023: “I miei ultimi due anni in una docu-serie. Da Sanremo ‘21 a Sanremo ‘23. Ci tenevo a far vedere cose a cui nessuno ha accesso. Ad esempio quanto è dura scegliere una canzone per Sanremo. Alla fine ce l’ho fatta e si chiama Due“, ha annunciato su Instagram.

