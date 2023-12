Elodie, s’infiamma la polemica di Gino Paoli: c’entra Enrico Ruggeri/ “Non aveva bisogno di mettersi nuda…”

Elodie finisce al centro di una dura polemica

É una tra i top artisti uscenti dal talent show di Amici di Maria De Filippi, Elodie, sulla cui polemica corrente sollevata da Gino Paoli, Enrico Ruggeri assume intanto uno schieramento avverso alla cantante.

“É stato interpretato male quel che ho detto. Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole. Seguendo questa mentalità, Dalla non sarebbe mai diventato Dalla”, fa sapere dal suo canto il cantautore ed ex amore storico di Ornella Vanoni, Gino Paoli, a margine dell’accesso botta e risposta mediatico avviato con Elodie. Stando alle parole di Gino Paoli, quindi, nell’industria musicale made in Italy verrebbe a mancare il principio di meritocrazia, in un circolo vizioso della competizione che favorirebbe tra gli artisti, e in particolare le donne, chi sia predisposto ad apparire gradevole dal punto di vista meramente estetico.

Esplode la polemica sollevata da Gino Paoli: parla Enrico Ruggeri

La diatriba partiva con un’esclamazione di Gino Paoli, al grido di “È un mondo di merd* perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu**” e pronta era poi risposta della cantante Elodie, ancor prima che ad appoggiare il cantautore fosse Enrico Ruggeri: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**”. Ora, Enrico Ruggeri replica alla polemica corrente esplosa tra le parti, in un intervento concesso a Libero Quotidiano: “Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia”.

Insomma, la frecciatina a Elodie sarebbe amena, da parte di Enrico Ruggeri, che prenderebbe così le difese di Gino Paoli, sostenendo non troppo sibillinamente che la vera femminilità, alla fine, non faccia rima con la volgarità e la nudità. “Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica”, rincara la dose il supporter di Gino Paoli.

Nel frattempo, intanto, Elodie fa parlare di sé anche per un romantico bacio ad Andrea Iannone…











