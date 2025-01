Tra gli artisti in gara a Sanremo 2025 troveremo anche lei, Elodie. In occasione di questa nuova avventura è stata intervistata da Repubblica, dove ha rilasciato dichiarazioni importanti su Andrea Iannone, il suo fidanzato. I due sono insieme da ormai più di due anni e la loro storia pare procedere a gonfie vele. La cantante ha spiegato di essere partita inizialmente con un pregiudizio, per poi riscoprirsi innamorata persa di lui.

Jessica Morlacchi: "Io e Elodie siamo cugine di secondo grado"/ Ecco perché: "I nostri nonni..."

Elodie ha raccontato a Repubblica di come sta andando il suo amore con Andrea Iannone: “Credo negli uomini non nevrotici“, ha detto, spiegando che il fidanzato è un uomo gentile e molto generoso, doti che oggi sono molto rare. “Me lo tengo non stretto ma strettissimo“, ha continuato. Per lei in una coppia sono fondamentali due cose, l’onestà e la verità, e nella sua vita ha vissuto relazioni che l’hanno fatta stare male per la mancanza di questi due valori. Le esperienze passate l’hanno resa più diffidente, ma la cantante non rimpiange nulla di quello che ha vissuto.

Elodie e Andrea Iannone, figlio in arrivo?/ La confessione hot spiazza i fan: "Mi piace il suo..."

Elodie parla del suo passato amoroso: “Sono stata fregata spesso, ma ora basta”

Elodie ha rilasciato una lunga dichiarazione d’amore sottoforma di intervista al suo attuale fidanzato Andrea Iannone. Ha rivelato che con lui capita di scontrarsi ma che va benissimo così: “Mi chiamo Elodie”, ha detto, “mi scontro, litigo, mi esaspero e piango spesso”, concludendo dicendo che non si vergogna di nulla e nemmeno della sua vita passata. Quello che non sopporta è che ci sia mancanza di rispetto. Ed è proprio di rispetto che parla quando tira fuori il suo passato, spiegando che tutti quelli che sono stati con lei le hanno mancato di rispetto.

Selvaggia Lucarelli: "Vincitori Ballando con le stelle e Sanremo 2025? Due donne"/ Le previsioni spiazzano

“Sono stata fregata spesso“, ha detto Elodie, che oggi è sicuramente più sospettosa ma decisamente attenta a quelli che per lei sono i valori fondamentali in una relazione. In ogni caso, la relazione con Andrea Iannone sembra assopita qualsiasi aria di crisi: i due sono più felici che mai. Intanto Elodie si sta preparando per affrontare l’attesissimo festival di Sanremo 2025 con tanti altri big della musica italiana. Su palco porterà una canzone intitolata “Dimenticarsi alle 7“, che come ha dichiarato lei stessa sarà un brano che contiene due parti di lei. Curiosi di sentirla cantare al famoso Teatro dell’Ariston?