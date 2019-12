Elodie:”Amo gli uomini che invitano a sperimentare…”/ Messaggio per Marracash?

Elodie Di Patrizi, nota semplicemente come Elodie, tornerà questa sera in televisione. Ci sarà infatti anche lei a “Capodanno in musica”, la trasmissione di San Silvestro di Canale 5 divenuta ormai appuntamento fisso per migliaia di italiani che scelgono di trascorrere l’ultima serata dell’anno fra le mura domestiche. La cantante romana, seconda classificata in occasione della quindicesima edizione del talent show Amici, nella quale ha ricevuto anche il premio della critica e il riconoscimento targato RTL 102.5, è amata dai più giovani, non soltanto per via del suo talento, ma anche per la vicinanza che l’artista sa trasmettere e manifestare ai suoi fan, che non perdono occasione di seguirla nei suoi concerti in giro per l’Italia o nelle sue incursioni televisive e radiofoniche, senza dimenticare i social, ormai più puntuali di qualsiasi ufficio stampa. Nell’ultima estate è balzata agli onori delle cronache per il singolo “Margarita”, interpretato in coppia con Marracash, suo attuale compagno di vita, che ha conosciuto proprio in occasione della collaborazione artistica volta alla registrazione di tale singolo.

ELODIE E MARRACASH: UNA STORIA D’AMORE NATA CON “MARGARITA”

Una liaison divenuta poi anche sentimentale, come ha raccontato Elodie al settimanale “Gente”. “Quando ho visto arrivare per la prima volta Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui. La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di ‘Margarita’, mi ha scritto un messaggio molto carino. Da quel giorno non ci siamo più separati; poi, però, a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”. I due non si nascondono, ma neppure ricercano l’esposizione mediatica. “Personalmente non mi spaventa – ha asserito Elodie –. So che la mia vita privata è diventata abbastanza pubblica, mi va bene così. Cerco di limitarmi nei social, non ne abuso, non siamo una coppia da Instagram. Io e ‘Marra’ siamo entrambi molto spontanei. Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda. Alla ‘Scala’ di Milano è stato bellissimo, mi sono commossa. In questo periodo, sono molto felice”.

ELODIE E LE CONFESSIONI BOLLENTI: “ADORO L’INTIMO…”

Infine, Elodie, in queste settimane protagonista della campagna natalizia di un noto marchio di abbigliamento intimo, si è abbandonata a confessioni bollenti ai microfoni di “Gente”. L’artista ha infatti parlato del ruolo fondamentale giocato nella vita di coppia dalla biancheria intima, in grado di accentuare la femminilità e regalare risvolti inattesi nel rapporto tra due persone. “Avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella – ha commentato senza inibizioni –. A volte ti fa sentire proprio al top. Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina e anche utile: è un modo per comprendere con esattezza cosa si aspettino da te, che immagine abbiano della tua sensualità. Puoi scoprire che il tuo compagno ti vede come non avevi mai avuto il coraggio nemmeno tu di immaginarti. E invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare e incoraggiare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo”.



