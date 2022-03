Elon Musk papà per la settima volta/ Nata Exa Dark Sideræl detta Y: significato nome

Elon Musk di nuovo papà: settima gioia per il patron di Tesla. A dicembre è nata Exa Dark Sideræl, detta Y, bambina avuta con la compagna Grimes tramite maternità surrogata. A dare l’annuncio proprio la neomamma tramite un’intervista a Vanity Fair Usa in cui ha spiegato anche alcuni dettagli relativi al suo rapporto con Musk, da cui ha avuto un altro figlio, nato nel maggio 2020. La coppia, insieme dal 2018, si era separata nel settembre scorso, per poi tornare insieme poco dopo. La musicista canadese ora non lo definisce marito, ma fidanzato: “Viviamo in case separate, siamo migliori amici e ci vediamo sempre. È la cosa migliore, abbiamo bisogno di essere liberi“.

A proposito del nome della figlia, Grimes ha spiegato che Exa è un termine informatico (il riferimento è exaFlops), mentre Dark è legato all’oscuro. “La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo“. Invece c’è una doppia interpretazione per Sideræl: dalle stelle al personaggio preferito da Grimes ne “Il Signore degli Anelli”, Galadriel.

“ELON MUSK? NON SI PUÒ DEFINIRE RAPPORTO”

Dunque, quando è nata la bambina, Elon Musk e l’artista si erano lasciati. Ora invece la coppia sembra essere tornata insieme in qualche modo, come raccontato a Vanity Fair Usa, che le ha dedicato la copertina del nuovo numero. Grimes, all’anagrafe Claire Elise Boucher, ha aggiunto: “Abbiamo sempre voluto tre o quattro figli“. In merito al loro rapporto, è consapevole del fatto che possa risultare incomprensibile ai più: “Non esiste una parola per definire il rapporto mio e di Elon. Ognuno fa le sue cose e ci vediamo di continuo. Non mi aspetto che gli altri capiscano“.

Una scelta così particolare dei nomi non è una novità per Elon Musk. Il primo figlio della coppia si chiama X Æ A X-II, detto X (modificato dopo la prima scelta X Æ A-12). Inoltre, il fondatore di SpaceX ha altri cinque figli, avuti dalla prima moglie, Justin Wilson, scrittrice canadese conosciuta quando erano entrambi studenti alla Queen’s University.

