ELVIS/ Un grande spettacolo firmato Baz Luhrmann

Presentato in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Cannes 2022, Elvis di Baz Luhrmann è tra le sorprese della stagione cinematografica. Il regista premio Oscar ha ripercorso la vita e la musica del celebre artista di Tupelo. Dopo il passaggio in sala, la pellicola è ora disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment. Tanti i contenuti speciali inclusi nella versione Blu-ray del film: tra questi quattro imperdibili featurette alla scoperta della musica e della storia del Re del Rock and Roll oltre ad inedite immagini del dietro le quinte e delle iconiche location del film.

SINOSSI – Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Elvis segna il ritorno del miglior Luhrmann. In questo biopic pop il regista unisce la follia musicale di Moulin Rouge! alle turbolenze de Il grande Gatsby. Il merito del successo va alla grande scrittura, che coinvolge oltre al regista Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner. Un’opera ambiziosa e audace per il ritratto del re del rock’n’roll e del suo promotore, un grande omaggio alla carriera di Elvis the Pelvis. Impossibile non citare la prova di Butler, l’unico ad essersi realmente avvicinato all’energia fisica, emotiva ed elettrica dell’icona della musica.

Elvis è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment

