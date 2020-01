Ema Stokholma a Sanremo 2020/ “Water pieno di senape quando Amadeus mi ha…”

La speaker radiofonica Ema Stokholma, insieme a Gigi e Rossi, dal 27 gennaio all’8 febbraio, dopo il Tg delle 20, condurrà PrimaFestival, la striscia quotidiana di Raiuno che racconterà i segreti di Sanremo 202o incontrando anche i vari artisti che, ogni sera, si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. Una scommessa che per Ema Stokholma sta per cominciare come ha svelato la stessa Ema su Instagram annunciando la sua imminente partenza e promettendo ai followers grande divertimento. Prima di raggiungere la città ligue, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rolling Stones raccontando i retroscena del suo ingaggio svelando di aver riattaccato il telefono in faccia ad Amadeus quando ha ricevuto la sua chiamata. “È successo due domeniche fa, mentre stavo facendo una video-chiamata con Andrea Delogu – ha raccontato Ema -. Aveva fatto pulizia del frigo gettando nel water i prodotti scaduti. Il water si era otturato e Andrea mi ha chiamata perché dovevo incoraggiarla. Non aveva la ventosa e doveva infilare le mani nella tazza“, ha raccontato la Stokolma.

Ema Stokholma conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2020: “ho riattaccato il telefono in faccia ad Amadeus”

Amadeus ha telefonato ad Ema Stokholma nel momento più sbagliato. Impegnata nell’aiutare l’amica Andrea Delogu a liberare il water, la speaker radiofonica confessa di non aver avuto il modo di rispondere alla telefonata del direttore artistico di Sanremo 2020. “Il water era pieno di senape e, mentre Andrea aveva la mano nel water, mi è arrivata la chiamata da un numero che non conoscevo, così ho buttato giù – ha raccontato la Stokholma -. Sì, mi arriva l’anteprima di WhatsApp: ‘Ciao Ema, sono Amadeus mi puoi richiamare, per favore?‘. Ho detto alla Delogu: ‘Andrea io ti ho odio, mentre tu stai con le mani nel water, io rifiuto le chiamate importanti!’. Quando ho richiamato Amadeus gli ho detto che era colpa di Andrea (ride, nda). Si è messo a ridere. È stato gentilissimo, molto disponibile e sicuramente lo sfrutteremo durante il PrimaFestival, ci farà delle piccole interviste. Mi è piaciuto subito”, ha concluso la speaker che è pronta a divertire il pubblico prima di lasciare la linea ad Amadeus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA