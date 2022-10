EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE/ È lei la più sexy del palco?

Ema Stokholma con Angelo Madonia, il web li premia a Ballando con le stelle

Il popolo del web è innamorato di Ema Stokholma che a Ballando con le stelle si presenta insieme ad Angelo Madonia. In molti fanno tifo per lei, la sua esibizione è piaciuta. È stata apprezzata la coreografia e anche la musica scelta. Da Ema ci si aspetta un ulteriore passo in avanti, a questo punto sono in molti a volerla vedere ballare un tango o una sensualissima rumba, riuscirà Madonia a spezzare le catene che tengono prigioniera la sua allieva? Nella clip di presentazione Ema ha raccontato un po’ di sé. È di origine francese trapiantata in Italia. Grazie al suo lavoro ha imparato a fare molte cose, spera di poter essere brava anche a ballare. Non le piace intraprendere solo una strada, ancora non ha capito chi è. Le piace andare contro le sue abitudini, in poche parole si rompe le balle da sola. Il suo desiderio è di diventare una ballerina un po’ sensuale, perché la sensualità non fa parte del suo essere. Durante le prove ha provato molto imbarazzo nell’eseguire alcune coreografie: facendo sesso ha avuto meno intimità di quei passi. Ancora si deve abituare, vivendo questa esperienza si sta mettendo in gioco anche fisicamente. Spesso è in contraddizione con il suo corpo.

Questa chiusura non dipende da lei ma dall’educazione che le è stata data e crescendo ha influito sulla sua vita, vorrebbe spezzare queste catene poiché per lei alcune problematiche sono delle catene che la tengono legata. Per Angelo Madonia non sarà facile liberare Ema dalle sue paure. Deve lavorare molto sulla sua sensualità e aiutarla a tirarla fuori. Purtroppo la modella non si fida del suo maestro, ma deve lasciarsi andare. Angelo ha capito le problematiche della sua allieva e non le sta mettendo fretta, a piccoli passi riuscirà a farle acquistare fiducia in se stessa e a volersi più bene.

Ema Stokholma e Angelo Madonia si presentano con la salsa a Ballando con le stelle: la scelta è giusta?

Ema Stokholma con il maestro Angelo Madonia sono partiti con il botto a Ballando con le stelle, proponendo la salsa. Non è stato facile per la modella entrare nel ruolo della ballerina. Durante le prove ha sperimentato un certo imbarazzo nell’eseguire alcune coreografie. Carolyn Smith è rimasta affascinata dalle grazie di Ema, anche se ha evidenziato come le sue lunghe gambe in alcuni momenti sono state d’intralcio (7 punti). Fabio Canino conosce Ema da molto tempo e ha un carattere molto timido. C’è stato un momento mentre ballava in cui era più preoccupata a coprirsi con la gonna. Canino le ha consigliato di lasciarsi andare (7 punti). Selvaggia Lucarelli ha premiato la memoria di Ema e l’impegno che ha messo nel portare a termine la performance. Purtroppo è mancata la disinvoltura sul palco, c’è ancora da lavorare, potrà divertirsi nel crescere. (5 punti). Ivan Zazzaroni si è complimentato perché non è stato facile per la concorrente eseguire la Salsa avendo due gambe chilometriche (7 punti).

Guillermo Mariotto ha ricordato quando da ragazzina la Stokholma è entrata nel suo atelier a fare le sfilate. Lo stilista ha trovato la Salsa buona, è stata una scelta azzardata e rischiosa, ma il risultato è stato soddisfacente (8 punti). Alla fine dell’esibizione Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno conquistato 34 punti e avuto accesso alla seconda puntata.











