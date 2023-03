Ema Stokholma, gesto d’amore per Angelo Madonia e le figlie/ “Fortunata”: web commosso

Ema Stokholma fa una dedica molto speciale al fidanzato Angelo Madonia e alla sue figlie

C’è chi credeva che il loro flirt non sarebbe durato una volta finito Ballando con le stelle, e invece la storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia procede a gonfie vele. Lei l’allieva, lui il maestro, un vero classico si potrebbe dire, che questa volta va però oltre la semplice attrazione fisica. Ema e Angelo sono molto innamorati, e a confermarlo è anche una dolce dedica che lei ha voluto fargli pubblicamente.

Ema Stokholma ha pubblicato un bellissimo messaggio d’amore su Twitter per il suo fidanzato Angelo Madonia ma, al contempo, anche per le sue figlie (Ricordiamo infatti che il ballerino è papà di Alessandra di 9 anni e Matilde di 4). “Sono stata fortunata a incontrare un uomo che ha due bambine, io che i figli non li ho mai voluti. – ha esordito la speaker radiofonica – Mi sento responsabile e appagata e so che posso contribuire al benessere di due piccole anche se non sono mie. Io le amo queste due persone.”

Angelo Madonia risponde a Ema Stokholma: web commosso

Parole piene d’amore che hanno commosso il web, alle quali Ema ha poi aggiunto un ringraziamento speciale: “Mi verrebbe da dire… grazie Milly Carlucci!” Proprio la conduttrice ha fatto d’altronde da Cupido tra Ema e Angelo, mettendoli in coppia a Ballando con le stelle. Non è poi mancata la risposta di Madonia al tweet della fidanzata: “Infinitamente grato a te amore mio e alla vita che ci ha fatti incontrare”. Parole che confermano che la relazione tra il ballerino e la speaker procede spedita e senza intoppi.

