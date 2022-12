Ema Stokholma: “Io e Angelo Madonia dopo Ballando con le stelle? Sarà più facile”/ “Senza i rimproveri…”

Ema Stokholma e Angelo Madonia insieme anche dopo Ballando con le stelle? Ecco cosa svela lei…

A poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2022, Ema Stokholma ha rilasciato un’intervista a Fanpage durante la quale ha ripercorso alcune tappe fondamentali di questo percorso che si appresta ormai a concludersi. La tappa sicuramente più importante è la conoscenza con Angelo Madonia, prima suo maestro a Ballando, oggi suo compagno nella vita. Il loro amore ha creato grande curiosità nel pubblico che oggi si chiede cosa accadrà tra i due una volta finito il programma.

Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Pensavamo che la violenza fosse la normalità"

Ema Stokholma racconta di non avere timori in merito al futuro, né nel campo lavorativo, né in quello amoroso che anzi secondo lei migliorerà. “Non temo l’effetto che potrebbe provocare l’uscita dal programma anche perché finito Ballando per me inizia Sanremo con Rai Radio2 a cui stiamo già lavorando e vorrei tornare a dipingere. – ha spiegato – Dal punto di vista sentimentale sarà più facile gestire la relazione senza ricevere i rimproveri della sala prove.”

Ema Stokholma e Angelo Madonia, vincitori Ballando con le Stelle 2022?/ In amore sicuramente...

Ema Stokholma e Angelo Madonia: “Dopo Ballando tra noi saprà più facile…”

Per Ema Stokholma raccontare i suoi sentimenti pubblicamente non è mai stata cosa facile, ancor di più parlare della nascente storia con Angelo Madonia. In merito non è mancata una riflessione nel corso dell’intervista: “La squadra che mi ha seguito a Ballando è stata molto rispettosa del percorso che anche nella vita privata stavo facendo con Angelo.”

E ha spiegato: “Non è stato semplice gestire tutto, sia il lavoro che il resto della vita fuori dal programma. Ho sempre separato lavoro e sentimenti, anche un po’ la vita in generale dai sentimenti. Lasciarmi andare alla dolcezza nella vita non è semplice, figurati sul lavoro. Mi sono sempre sentita protetta dagli autori e quello che è venuto fuori dal mio percorso emotivo e sentimentale è sempre stato controllato da parte mia. Quest’ultima settimana è molto tosta emotivamente.” Al pubblico non resta che scoprire se l’impegno di quest’ultima settimana le assicurerà il primo posto a Ballando con le stelle 2022.

EMA STOKHOLMA, L'AMORE CON ANGELO MADONIA/ Il fratello: "Se si comporta male..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA