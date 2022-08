Emanuel Caserio a Ballando con le stelle 2022?/ Dal Paradiso delle signore, appello…

Emanuel Caserio concorrente di Ballando con le stelle 2022?

Emanuel Caserio è uno dei protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Raiuno che tornerà a fare compagnia al pubblico di Raiuno a settembre. Amatissimo dal pubblico, Emanuel è stato spesso ospite di Oggi è un altro giorno, il programma quotidiano condotto da Serena Bortone. Per l’attore, tuttavia, all’orizzonte, potrebbe esserci anche un altro impegno. L’attore che, ne Il paradiso delle signore interpreta Salvatore che, al termine della stagione, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Anna, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Superguidatv.

L’attore, sul futuro del suo personaggio, ha dichiarato: “Quando una persona si sposa si augura sempre il meglio. Speriamo che l’amore vinca su tutto quello che arriverà ma Salvatore è forte e riuscirà ad affrontare al meglio le varie situazioni. Non posso anticipare nulla però qualcosa arriverà”.

Emanuel Caserio apre le porte a Ballando con le stelle

Giovane e talentuoso, Emanuel Caserio è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico de Il Paradiso delle signore. Nel suo futuro, però, potrebbe esserci anche una partecipazione a Ballando con le stelle 2022. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, l’attore non ha chiuso le porte di fronte all’eventualità di partecipare ad un programma come Ballando con le stelle.

“Con i balli di gruppo vado alla grande e so fare anche qualche figura di salsa. Sta girando questa voce e ho letto vari articoli che mi includono già nel cast ufficiale. Al momento non so nulla e non penso che sia vero. Però chi lo sa. Se Milly vuole scendo in pista”, ha detto l’attore.

