Emanuel Caserio/ “Il Paradiso delle Signore? Ho scoperto la bellezza nel quotidiano”

Emanuel Caserio, il grande successo con il Paradiso delle Signore

Emanuel Caserio da Il Paradiso delle Signore al successo a Oggi è un altro giorno. L’attore è tra gli ospiti della nuova puntata di Boomerissima, la festa in musica di Alessia Marcuzzi trasmessa in prima serata su Rai2. Tra i millenials c’è anche l’attore che veste i panni di Salvatore Amato nella soap di successo “Il Paradiso delle Signore”. Nella serie il suo personaggio si è sposato con Anna Imbriani e, intervistato da Superguida Tv, rivela: “speriamo che l’amore vinca su tutto quello che arriverà ma Salvatore è forte e riuscirà ad affrontare al meglio le varie situazioni”. Non solo, l’attore non esclude il ritorno di Quinto nella serie: “se tornerà ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio. Speriamo che questa sia una fake news”.

Nella soap de Il Paradiso delle Signore ha visto l’attore è cresciuto professionale e personalmente. “Io e Salvatore siamo molto simili. Lui è un buono di natura, è spontaneo, geloso. Forse però Salvatore sa chiedere subito scusa appena commette uno sbaglio. Io invece faccio passare un po’ di tempo, mi deve proprio scemare” – ha detto l’attore a Superguida Tv.

Emanuele Caserio: “Ballando con le Stelle? Se Milly Carlucci chiama…”

L’impegno nella soap “Il paradiso delle signore” è sicuramente importante per Emanuele Caserio. Intervistato da Ilgiornaleoff ha ha rivelato cosa le ha insegnato: “moltissime cose. La cosa più importante che sto imparando è che nella quotidianità si nasconde la vera bellezza. La vera ricerca di sé stessi avviene nel passaggio tra abitudine e ricerca del nuovo. Un po’ come in una storia d’amore. Spesso ci si annoia di conoscere tutto a memoria dell’altra persona… ecco, vuol dire che in quel momento è finita la ricerca. Grazie a questa serie sto imparando a cercare novità nella quotidianità”.

La fama e il successo non gli hanno cambiato la vita, anzi ha precisato: “penso di essere noto a quella fetta di pubblico che segue la serie e il programma di Serena Bortone che mi ospita nel pomeriggio sempre su Rai1 (Oggi è un altro giorno, ndr) ma non credo di essere popolare. Ci vogliono molti anni prima di diventare un volto riconoscibile a molti. Sinceramente quando capita che mi fermano per una foto o per una stretta di mano, non può che farmi piacere. Il mio lavoro esiste grazie al pubblico che mi sostiene e guarda i miei lavori: senza di loro non lavorerei”. Infine non esclude la possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle: “con i balli di gruppo vado alla grande e so fare anche qualche figura di salsa. Sta girando questa voce e ho letto vari articoli che mi includono già nel cast ufficiale. Al momento non so nulla e non penso che sia vero. Però chi lo sa. Se Milly vuole scendo in pista”.











