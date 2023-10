Emanuel Caserio/ “L’amore? Si ma per il mio cane Bruges, a scuola andavo maluccio…”

Emanuel Caserio, amato attore della fiction di casa Rai, Il Paradiso delle Signore, è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina. Si parlava del consueto spazio dedicato alle regioni d’Italia, ed Emanuel Caserio ha “rappresentato” il Lazio. Le prime parole sono state però proprio per l’amata fiction della tv pubblica, di cui l’attore ha spiegato: “Salvatore Amato (l’attore che interpreta ndr) + sempre sfortunato in amore ma molto fortunato nel suo lavoro, ha una nuova caffetteria il Caffè Amato di cui ora ne è proprietario”. Massimiliano Ossini svela ad Emanuel Caserio di credere che lo stesso fosse siciliano, il “dialetto” parlato nella fiction: “Io non sono siciliano – ha chiarito l’attore – ma sono di Latina, è Latina è ricordo, ho vissuto l’infanzia lì, a scuola andavo maluccio e la città l’ho frequentata soprattutto quando marinavo la scuola, comunque ho dei bei ricordi di Latina”.

Emanuel Caserio ha poi iniziato a studiare a Roma: “Dovevo fare due ore di viaggio al giorno”. L’attore ha recitato a fianco di Sabrina Ferilli nel film Forever Young di Fausto Brizzi, e di quella esperienza ha ricordato: “Ero il suo toy boy, purtroppo l’amore è finito con la fine della fiction, anche durante il film tra l’altro è finita male”.

EMANUEL CASERIO E IL PROSSIMO LAVORO PER NETFLIX

Massimiliano Ossini ha quindi incalzato Caserio sul suo futuro amoroso e lui ha replicato: “Troverò l’anima gemella? Non lo so, ma da tre giorni ho preso una cagnolina che si chiama Bruges come la città del Belgio e me ne sono innamorato completamente, infatti ora devo tornare da lei”.

L’attore de Il Paradiso delle Signore sta vivendo un periodo davvero fortunato: il 36enne di Latina affiancherà Monica Guerritore nella nuova serie Netflix “Inganno”, un thriller sentimentale diretto da Pappi Corsicato; reciterà nel ruolo di figlio della Guerritore, opponendosi ad una relazione fra la madre e Giacomo Gianniotti.

