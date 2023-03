Emanuele Caserio: "Sono un Peter Pan"/ "Il Paradiso delle signore? Salvo..."

Emanuele Caserio e il futuro di Salvo ne Il paradiso delle signore

Emanuele Caserio è tra i protagonisti più amati de “Il paradiso delle signore”, la soap opera di Raiuno, in onda tutti i giorni alle 16. Nella soap, Emanuele interpreta Salvo che, nel corso delle puntate, ha affrontato tante situazioni che l’hanno messo a dura prova. Un personaggio a cui l’attore è particolarmente legato come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di RadioCorriere.it. Dopo aver gioito e sofferto, cosa accadrà a Salvo nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore?

“È un po’ inciampato un po’ come ha fatto nella vita reale un po’ come nella vita reale. Ha conosciuto l’amore, si è sposato, si è lasciato, è stato tradito, ne ha visto di tutti i colori. In questo periodo è appagato dalla sua professione”, ha raccontato Caserio non sveland troppi dettagli.

Emanuele Caserio: ecco com’è nella vita privata

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radiocorriere.it, Emanuele Caserio ha anche parlato di se stesso. Sempre sorridente, solare e allegro, l’attore è così anche nella sua quotidianità? Dopo averci riflettuto, Caserio si è descritto come “un ragazzo lunatico a tratti solare e altre volte un po’ cupo. Una persona che non si annoia e non si accontenta a cui piace dipingere, cantare, immergersi nella natura, un Peter Pan”.

Infine ha svelato che il primo ricordo che ha del set de Il paradiso delle signore è legato alla prima scena girata Antonella Attili (Agnese) e Neva Leoni (Tina) aggiungendo di essere particolarmente legato a Pietro Genuardi (Armando) e Chiara Russo (Maria).

