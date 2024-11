Emanuel Ceruti, chi è la star dei social: dalla tv al successo dei Vico Alleria

Ci sarà anche Emanuel Ceruti, giovane comico e tiktoker, tra gli ospiti oggi pomeriggio nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. Star del web e dei social, dove vanta un ampio seguito tra Instagram e TikTok, è un comico classe 1995 di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, che nel corso degli anni ha sviluppato il proprio talento ed il proprio estro creativo inizialmente in televisione, per poi passare al mondo dei social.

Marina Peroni, chi è la moglie di Sandro Giacobbe/ "Mi sono accorta che mi stavo innamorando e..."

Emanuel Ceruti è infatti conosciuto inizialmente per aver preso parte a diverse edizioni di Made in Sud, lo show comico televisivo andato in onda su Rai 2. Dopo il successo sul piccolo schermo, la sua carriera si è spostata sui social condividendo video dove racconta in chiave ironica le generazioni di oggi e le loro abitudini. Ha inoltre fondato, assieme a Peppe Ventura, un collettivo di comici dal nome Vico Alleria, composto da quattro uomini e tre donne e diventato un vero e proprio fenomeno del web.

Wilma Goich, chi è: l’ex marito Edoardo Vianello, carriera/ “La morte di mia figlia Susanna…”

Emanuel Ceruti, dal primo libro alla vita privata: ha una fidanzata?

Emanuel Ceruti non è solo un attore comico e star dei social, ma ha da poco pubblicato anche il suo primo libro intitolato Resta cu’ me. Un romanzo d’amore in cui sviscera ogni declinazione dell’amore, raccontato in tutte le sue sfaccettature, attraverso storie ed intrecci amorosi che rappresentano il filo conduttore della narrazione.

Ma, carriera a parte, che cosa sappiamo della sua vita privata? Emanuel Ceruti ha una fidanzata? A tal riguardo non sono disponibili sufficienti informazioni, essendo probabilmente molto riservato sul lato sentimentale a dispetto del suo ampio seguito social; anche sui suoi profili non sono presenti indizi legati ad un presunto amore nella sua vita, preferendo invece condividere molto del suo lavoro e della sua attività professionale.

Stefania Sandrelli: "Sono caduta da una scalinata scivolosa"/ "Ho rischiato di rompermi tutti i denti"