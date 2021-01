Emanuel Lo, compagno Giorgia/ Lei: “non si è mai lasciato abbattere”

Emanuel Lo è il compagno di Giorgia, la “the voice” della musica italiana. Una grande storia d’amore quella nata tra il ballerino e coreografo e una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Un amore suggellato anche dalla nascita del figlio Samuel che la cantante ha avuto due aborti come ha rivelato durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “anche in quell’occasione Emanuel non si è lasciato abbattere. Mi ha costretta a venire a patti con la mia angoscia, con la paura delirante che tutto possa andare a rotoli da un istante all’altro”. La nascita di Samuel è arrivata poco dopo portando nella vita della coppia una grandissima felicità: “finalmente, dopo sette anni in cui ci provavamo, è arrivato Samuel. Vivevo questa mancanza con grande tristezza, ma nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all’idea di diventare madre, è arrivato questo biondino meraviglioso”. La nascita di Samuel li ha uniti ancora di più come ha sottolineato l’interprete di “Come saprei”: “amo molto Emanuel, anche se per ora non lo sposo. Muoviamo i nostri passi in questo nuovo assetto, lottando per qualche scampolo di intimità. Niente è come prima, ma può essere meglio. Ha otto anni meno di me, ma era pronto a diventare genitore prima che lo fossi io. Con Samuel è molto dolce, ai limiti dell’ansioso e dell’iperprotettivo: a volte sono quasi gelosa del rapporto tra loro”.

Giorgia e Emanuel Lo: 10 anni del figlio Samuel

Giorgia e Emanuel Lo sono più uniti e innamorati che mai. Quest’anno la coppia ha festeggiato i dieci anni del loro Samuel, il figlio tanto desiderato. Un compleanno speciale che la cantante di “E poi” ha condiviso e celebrato con tanto di foto condivisa sui social: “Ma come è possibile che sono già passati dieci anni?! Il tempo resta un mistero che mi sveli un pò ogni giorno con la costruzione della persona che diventerai e la tua anima gigante! Auguri Samuel grazie per l’amore che porti”. Tantissimi i messaggi di auguri al piccolo Samuel a cui Giorgia ha risposto: “grazie per gli auguri a Samuel che mi state mandando, oggi 10, come volaaa!”. Anche Emanuel Lo ha festeggiato il compleanno del figlio con un tenerissimo post scrivendo: “10 anni e sei ovunque, nel passato presente e futuro. Auguri Samuel mio”. Giorgia e il ballerino, che ha lavorato con Kayne West, Lee Ryan e Coolio, sono innamorati da più di 15 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA