Emanuel Lo, fidanzato di Giorgia/ Autore, ballerino e ex prof. di Amici “Ma le nozze…”

Emanuel Lo non è sconosciuto agli occhi dei telespettatori: il compagno di vita di Giorgia è stato scelto come professore di Amici nell’edizione di tre anni fa, in qualità di professore di danza. Alias di Emanuel Lo Iacono, il ballerino e la cantante si sono conosciuti diversi anni fa e hanno un figlio Samuel, che quest’anno ha spento 10 candeline. Era il 2004, un anno particolare per Giorgia, ancora immersa nel dolore per la perdita dell’ex fidanzato Alex Baroni. “Un ragazzo che all’inizio non volevo”, ha specificato a Verissimo, “l’ho fatto faticare parecchio, invece, lui è stato bravo, ha avuto pazienza e si è preso sulle spalle questa persona da ricostruire”. Sette anni dopo l’inizio del loro amore è nato il primogenito della coppia, ma non senza difficoltà. “Ho perso due bimbi e ad un certo punto stavo perdendo le speranze di avere un figlio”, ha detto ancora la cantante, “capisco molto le donne che cercano un figlio e che non arriva, ma una donna è madre anche senza figli”. Non essere diventata subito madre per Giorgia è stato terribile: viveva tutto con tristezza, la considerava una mancanza ed aveva persino rinunciato dentro di sè all’idea di diventare madre. Nessun matrimonio invece con Emanuel Lo: nel salotto di Silvia Toffanin, Giorgia ha rivelato di aver ricevuto la fatidica proposta già alcuni anni fa, ma poi non se n’è fatto più nulla: “Se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa, perciò è finita lì”.

EMANUEL LO, FIDANZATO GIORGIA, E’ L’AUTORE DI ORONERO

In questi giorni Emanuel Lo sta ripensando a Oronero, un brano “che ho amato scrivere” e che ha realizzato per la compagna Giorgia. Lo sottolinea su Instagram, dove ha pubblicato un estratto della clip del brano. A fine marzo invece il ballerino ha rievocato uno dei momenti vissuti ad Amici di Maria De Filippi, in compagnia di Andreas Muller: “Quando le sale prove erano libere dal covid-19… ma torneremo presto più forti di prima. Rehearsal di una mia coreografia”. Clicca qui per guardare il video di Emanuel Lo . Oggi, sabato 11 aprile 2020, Rai 3 trasmetterà invece nella sua seconda serata un nuovo appuntamento di 7 donne AcCanto a te, che farà rivivere ai telespettatori il live realizzato da Giorgia ad Assago l’anno scorso. Chi conosce la cantante da tempo sa quando Emanuel Lo sia parte integrante della vita artistica della compagna. Lo dimostra anche il brano Esprimiti, realizzato proprio dal ballerino e che vanta una featurette di Giorgia. Fa parte tra l’altro dell’album pubblicato da Emanuel Lo nel 2007, dal titolo Più tempo, mentre l’anno successivo è stata la cantante a duettare con il compagno sulle note di Adesso lo sai, una canzone pubblicata nella raccolta Spirito Libero – Viaggi di voce 1992-2008.



