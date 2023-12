Emanuel Lo furioso con Kumo e Simone ad Amici 23: “Tirate fuori le pall*!”/ “Se avete paura, cambiate lavoro”

Kumo e Simone hanno deluso Emanuel Lo: cos’è successo ad Amici 23

Kumo e Simone hanno deluso Emanuel Lo. Ad Amici 23 è andato in scena uno sfogo dell’insegnante di ballo contro i suoi due allievi dopo aver visto un filmato in cui entrambi si tirano indietro nella gara di improvvisazione durante la puntata domenicale, lasciando il posto alla nuova entrata Lucia. Un filmato che Emanuel ha mostrato anche ai due ballerini, da lui convocati in sala prove.

Dopo il video, Emanuel Lo si è dunque detto profondamente deluso da questo atteggiamento dei suoi allievi: “Noi siamo in un posto che vi da l’opportunità di mettervi in gioco e farvi vedere da milioni di persone, con la vostra arte. – ha esordito – Se io voglio la mia occasione, la vado a buttare così?”

Emanuel Lo, duro sfogo contro i suoi allievi: “È ora che tirate fuori le pall*!”

L’insegnante di ballo ha perciò continuato: “Mi aspettavo almeno un confronto tra di voi, era meglio attendere perché eravate indecisi su cui far ballare perché c’era la voglia. Amate ballare, volete ballare e poi non ballate? Cambiate lavoro”. E infine: “È ora che tirate fuori le pal*e. Io voglio che cogliate al volo queste occasioni. Questo è sintomo di paura e di poca voglia. Voglio vedere la fame, la voglia e non la paura. Avete sprecato un’occasione.”

Di fronte al rimprovero di Emanuel Lo, Kumo ha cercato di giustificarsi, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a fare il nome di Lucia per la prova di improvvisazione: “Io ho pensato a Lucia perché sono dell’idea che il freestyle è qualcosa di sfogativo. Ho pensato di mandare lei per farla riscattare visto come era andata la classifica. Mi dispiace, però, sentir dire che non sono versatile. Mi sento capace di fare altre cose.”











