Emanuel Lo, lite con la Celentano ad Amici 2024: “Ignorante!”/ Lei: “Non ho bisogno delle tue lezioncine”

Anche il quarto serale di Amici 2024 è stato scosso da liti e scontri tra professori, ormai sempre più protagonisti in questa edizione. Fuoco e fiamme tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo quando quest’ultimo ha chiesto il guanto di sfida sull’improvvisazione tra la sua Sofia e Marisol, allieva della Celentano. La maestra ha allora lanciato la stoccata al rivale: “Perché scegli l’improvvisazione? Forse perché è l’unico momento in cui hai una minima chance di vincere, non hai altre possibilità. Improvvisare non vuol dire essere un pessimo o un bravo ballerino!”

Pronto a rispondere a tono Emanuel Lo: “Hai paura? Metti le mani avanti? Ci sono ballerini che vengono presi proprio perché sono bravi con l’improvvisazione! Sono cose ignoranti da dire da parte tua.”

Alessandra Celentano zittisce Emanuel Lo al serale di Amici 2024: cos’è accaduto

Quando Emanuel Lo ha allora tentato di spiegare la sua concezione di una corretta improvvisazione, Alessandra Celentano lo ha bloccato: “Io non devo avere te che mi spieghi come si fa l’improvvisazione! – ha tuonato – Non ho bisogno della lezioncina del maestrino, non mi va! Ignorante sei tu!” “Io non faccio esibire le ragazze fino a quando non finisco di spiegare!”, si è allora imposto il coreografo.

Così ha concluso spiegando la sua versione dei fatti: “Ci sono due modi per fare improvvisazione: il primo è fare delle cose che noi conosciamo, che ci fanno sentire a nostro agio; un altro, che è quello che chiederò oggi, è quello di lasciarsi andare e costruire una cosa nuova, senza pensare a quello che conoscete.”











