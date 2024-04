AMICI 23 SERALE 2024, 4a PUNTATA/ Eliminato e diretta: scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per Holden

A poche ore dall’inizio del quarto serale di Amici 2024, il pubblico si chiede chi sarà il nuovo concorrente eliminato. In attesa della rivelazione di Maria De Filippi, le anticipazioni ci svelano che sarà ancora una volta una puntata ricca di discussioni tra prof. In particolare, saranno Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad accendere una serie di discussioni in merito a dei guanti di sfida. Il primo, voluto dalla Celentano per Marisol contro Sofia, allieva di Emanuel Lo. Il secondo, invece, voluto da Lorella Cuccarini per Mida contro Holden, allievo di Zerbi.

Mauro Coruzzi: "La cacciata di Barbara d'Urso? Meritava più rispetto!"/ "Il mio addio ad Amici? Ecco perché"

Mida e Holden, in particolare, dovranno esibirsi al fianco della bella Francesca Tocca, che interagirà con i due cantanti in modo sensuale. La richiesta di Cuccarini accenderà la discussione con Zerbi, ma Lorella tirerà in ballo una prova affine che proprio Rudy chiese ad Alex, ex allievo della showgirl, contro il suo Luigi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucia Ferrari: "Ecco cosa penso di Maria De Filippi ed Emanuel Lo"/ La verità dopo l'eliminazione Amici 2024

Amici 2024, le anticipazioni del quarto serale e gli ospiti

È tutto pronto per la nuova puntata del serale di Amici 2024. Siamo giunti al quarto appuntamento, in onda oggi 13 aprile in prima serata su Canale 5, come sempre condotto da Maria De Filippi. Al suo fianco l’immancabile giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. A loro il compito di giudicare le esibizioni degli allievi in gara nelle varie sfide.

Tra una manche e un guanto di sfida tra prof, Maria De Filippi ospiterà in studio anche artisti musicali e comici, che allieteranno la serata. Questa sera la conduttrice rivedrà una sua ex allieva, ormai famosa, Gaia Gozzi. La cantante si esibirà nel suo ultimo singolo. Ma non mancheranno risate. Il volto comico della serata sarà invece Vincenzo De Lucia, che imiterà la conduttrice e le leggerà una lettera ironica.

AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 23 marzo: la previsione di Ayle

Amici serale 2024, chi sarà eliminato? Le squadre dopo cinque eliminazioni

Arrivati al quarto serale di Amici 2024, sono cinque gli allievi che sono stati eliminati. Parliamo di: Giovanni, Nicholas, Ayle, Kumo e Lucia. Le squadre, ad oggi, sono così composte: quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata da Gaia, Lil Jolie e Martina. Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano rimane intatta con Dustin, Holden, Marisol e Petit. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo mantengono in squadra Mida, Sarah e Sofia.

Anche la quarta puntata, così come la terza, vedrà un’unica eliminazione. Alla fine di ogni manche verrà eletto un eliminato provvisorio. I tre ragazzi a rischio si sfideranno nella parte finale del programma e solo uno verrà salvato immediatamente dalla giuria. Gli altri due dovranno attendere in casetta il nome dell’eliminato definitivo, annunciato da Maria De Filippi. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

I guanti di sfida del quarto serale di Amici 2024 e la situazione delicata di Gaia

Il quarto serale di Amici 2024 sarà ricco di guanti di sfida. D’altronde, molti sono quelli inviati e non ancora esibiti. È il caso del guanto lanciato da Lorella Cuccarini a Holden, che lo vedrà sfidare Mida su una prova di staging con Francesca Tocca. Niente guanto da Anna Pettinelli per Mida questa settimana: la coach ha mirato, invece, Petit, in una prova in napoletano contro Lil Jolie. Durante il serale ci sarà anche un guanto di sfida sull’improvvisazione tra Marisol e Sofia, voluto da Alessandra Celentano.

I telespettatori del serale di Amici 23 noteranno, nel corso della quarta puntata, la presenza di una ballerina nuova nel team di Pettinelli-Todaro. Lei è Aurora, ed è la ballerina che prende il posto di Gaia fino alla sua guarigione. Quest’ultima, infatti, è infortunata. (Clicca qui se vuoi scoprire cosa accadrà in puntata)

Amici 23: nuovo guanto di sfida tra prof e diretta streaming

Non mancherà, ovviamente, il nuovo guanto di sfida tra professori in questo quarto serale di Amici 2024. Le anticipazioni ci svelano che questa volta le tre coppie dovranno mettersi alla prova su coreografie ispirate a miti della musica internazionale. Chi riuscirà a conquistare il voto della giuria questa volta?

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA