Emanuel Lo troppo severo ad Amici / Giorgia “lui è così, ma vuole sposarmi”

Emanuel Lo è stato criticato per la troppa severità come giudice di ‘Amici’

Emanuel Lo è entrato come giudice di ‘Amici’ in questa ultima edizione e fin da subito ha lasciato il segno. Il ballerino e coregorafo è immediatamente risultato molto severo nei confronti dei giovani allievi. Emanuel, romano di nascita, ha cominciato a ballare molto presto per diventare una stella. Egli ha lavorato con personaggi del calibro di Robbie Williams, Kilye Minogue e Geri Halliwell delle ‘Spice Girls’. Emanuel Lo è legato sentimentalmente alla nota cantante Giorgia. E proprio quest’ultima è intervenuta al talent ‘Amici’, di Maria de Filippi per raccontare qualcosa in più del suo compagno.

Amici 2022, Rita e Samu in crisi con Celentano e Lo/ Eliminati? Effetti della paura..

Innanzitutto, ci ha tenuto a spiegare Giorgia, “Volevo rincuorare tutti i ragazzi di Amici. Sì, Emanuel pretende molto, moltissimo. Anche da me. Ma è un ragazzo pieno di talento, un visionario: una persona che davvero potrà portarvi lontano.” Già, Emanuel Lo, è così: dal ballo pretende il massimo e cerca di trasmettere questa determinazione anche ai suoi allievi. Nelle ultime settimane era finito nell’occhio del ciclone per le continue critiche agli allievi. Ma c’è da capirlo, “lui è un numero uno a livello mondiale”, ha ricordato la cantante.

Amici 2022, Emanuel Lo difende Ludovica dalla Celentano/ "La metti a disagio con il suo corpo"

Emanuel e Giorgia: un amore intenso, manca solo il matrimonio

Giorgia è legata a lui da molti anni, dopo che nel 2004 ha perso il suo compagno Alex Baroni. “Emanuel è riuscito a farmi tornare il sorriso”, ha confessato Giorgia al settimanale ‘DipiùTv’. L’amore tra Emanuel e Giorgia, però, non è stato semplice fin da subito. Lei era molto gelosa e soffriva il fatto che lui fosse più giovane di lei di otto anni. “Facevo di tutto per allontanarlo da me. Lui bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora ‘bono’, sai che tortura.” Ma col passare degli anni le insicurezze e la gelosia che ne derivava hanno lasciato spazio all’amore puro.

Amici 22, Emanuel Lo contro Alessandra Celentano/"La sfida vs Federica? Non é danza!"

Dalla loro relazione è nato anche un figlio: Samuel, che oggi ha dodici anni. Un amore che si è intrecciato anche con il loro lavoro. Infatti, lui le ha anche scritto la musica per album come ‘Dietro le apparenze’, ‘Dove sei’ e ‘Sembra impossibile’. Un rapporto, insomma, completo. Rimane soltanto un ultimo tassello: il matrimonio. Lei dice di aver già ricevuto la dichiarazione da parte di Emanuel e chissà che nei prossimi mesi, magari dopo la fine della stagione di ‘Amici’, il burbero maestro la possa portare all’altare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA