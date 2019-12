Emanuela Aureli/ “Sono devota a una suora in odor di santità” (Domenica In)

Emanuela Aureli è una delle ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il talk show condotto con enorme successo da Mara Venier su Rai1. La comica e vocal coach di Tale e Quale Show è pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale alla zia Mara a pochi giorni dal Natale che ha trascorso, come tradizione vuole con la sua famiglia. “Amo le festività natalizie, mi piace trascorrerle in famiglia, con i miei affetti più cari, mio marito e mio figlio, e i miei genitori che vivono in Umbria. E quando vado a trovare mamma e papà nella casa dove sono nata faccio sempre un salto al santuario di madre Speranza, la beata cui sono devota da quando ero piccola”. Con queste parole Emanuela Aureli ha raccontato il suo Natale dalle pagine del settimanale DiPiùTv. Un Natale tradizionale quello della comica che ha rivelato: “tra Natale e Capodanno con mio marito Sergio e Giulio ci divideremo tra Frosinone, dove si trovano i miei suoceri, e Cesi, vicino Terni, dove ci sono mio papà e mia mamma”. La comica quando torna a casa è molto legata a Madre Speranza, una suora da sempre presente nelle sue preghiere e a cui è devota: “è una suora in odore di santità, scomparsa nel 1983 e proclamata beata da Papa Francesco” ha raccontato la Aureli.

Emanuela Aureli: “l’incontro” con Madre Speranza

La suora Madre Speranza è stata la sua ancora quando il papà si è ammalato di tumore alla prostata come ha raccontato da DiPiùTv: “ricordo come fosse oggi l’angoscia della nostra famiglia. Ero preoccupatissima per questa cosa tanto più grande di me, di noi. Vivevo a Roma ma facevo avanti e indietro con Cesi. Durante uno di questi viaggio pieni di tristezza un giorno mi sono fermata a Collevalenza: sentivo il bisogno di pregare sul sepolcro di Madre Speranza, quella figura legata ai miei ricordi di infanzia”. Un “incontro” con la Santa che Emanuela Aureli racconta così: “nel silenzio di quel santuario mi sono inginocchiata davanti alla sua tomba, con le lacrime che mi rigavano il viso”. In quell’occasione la comica ha rivolto una preghiera alla suora: “conforta mio padre, aiutalo a superare questo momento”. Per fortuna quel terribile male è stato sconfitto visto che il padre è guarito come ci tiene a sottolineare la stessa Aureli: “la medicina è stata fondamentale, decisiva per la guarigione, ma io lo sento: madre Speranza ha appoggiato la sua mano sulla testa di mio padre. Per questo la ringrazio e la prego ogni giorni”.

Emanuela Aureli: “quando non ci speravo più ho scoperto di aspettare Giulio”

Una devozione che Emanuela Aureli continua a provare ancora oggi visto che prossimamente vorrà portare al santuario anche il compagno Sergio e il figlio Giulio: “l’ho portato quando era in fasce, ma ora cominca a capire tante cose che riguardano la religione”. La Aureli non ha dubbi, la Santa ha ascoltato anche le sue preghiere quando aveva perso la fiducia nell’amore: “venivo da una lunga stria d’amore finita male, ero demotiva e più volte le ho rivolto un pensiero ‘aiutami a trovare la persona giusta”. Quella persona poi è arrivata una sera di giugno del 2013 quando Emanuela conosce Sergio ad una cena di amici. “Ho subito capito che avevo davanti un uomo diverso: alla mano, serio, affidabile. Abbiamo subito iniziato a convivere, ma ci siamo subito dati da fare per avere un bambino” anche se le difficoltà non sono mancate. All’età di 42 anni Emanuela Aureli ha cercato la maternità, ma non è stato semplice: “ho pregato il Signore e Madre Speranza e quando non ci speravo più ho scoperto di aspettare Giulio” con cui oggi vive in simbiosi.



