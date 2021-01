EMANUELA AURELI/ “Un altro figlio? Non metto limiti alla provvidenza”

C’è anche Emanuela Aureli, tra gli ospiti della seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il game show condotto da Carlo Conti in onda ogni sabato in prima serata su Rai1. A proposito di sposi e di matrimonio, Emanuela è convolata a nozze nel 2015 con il poliziotto Sergio Di Folco, di sette anni più giovane di lei. Nonostante la differenza d’età, la loro è una coppia molto equilibrata, e – insieme al piccolo Giulio – forma una famiglia normale, in cui si respira un clima sereno e felice. Il loro matrimonio è arrivato dopo un periodo abbastanza difficile per l’Aureli, caratterizzato da un dolore non indifferente specie sul fronte amoroso: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata”, si legge nelle sue dichiarazioni riportate da Vanity Fair, “perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”.

Emanuela Aureli: “Di nuovo mamma? Chissà…”

Per quanto riguarda invece suo figlio, Emanuela Aureli si dice assolutamente soddisfatta. Giulio oggi ha 5 anni, ed è per Emanuela di grande ispirazione. Si pensi solo che è stato lui a ispirarle il libro che sta scrivendo, una sorta di dialogo tra un bambino e Dio: “Ho preso spunto dalle preghiere di mio figlio”, ha confessato recentemente a Di più tv. Oltre al progetto editoriale in cantiere, Emanuela pensa alla sua vita privata e in particolare alla possibilità di diventare di nuovo mamma, pur dichiarandosi scettica di fronte all’eventualità che possa succedere adesso. “È già un miracolo che ne abbia avuto uno”, commenta, per poi rivelare una sua debolezza: “Ora sono piuttosto avanti con l’età e ho paura di sostenere un’altra gravidanza”. Alquanto saggiamente, però, precisa di non voler mettere limiti alla provvidenza: “Se dovesse succedere ne sarei felice”.

Emanuela Aureli racconta la sua prima gravidanza

La paura di Emanuela Aureli è umanamente comprensibile, viste le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua prima gravidanza. All’epoca aveva 42 anni: “Ho pregato giorno e notte il Signore e Padre Pio, e quando non ci speravo più ho scoperto di aspettare Giulio. È stata una notizia magnifica”. Il bambino è nato sano e in salute, e oggi – a soli cinque anni – si dimostra già molto arguto e intelligente. Per questo Natale, per esempio, Giulio non ha voluto i soliti giocattoli, preferendo avanzare una richiesta che deve aver commosso mamma Emanuela: voleva vedere i nonni. Purtroppo, però, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, il piccolo ha dovuto accontentarsi di una semplice e breve videochiamata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA