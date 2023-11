Emanuela chiude con Marco Antonio a Uomini e Donne: “Mi levo dal tuo harem!”/ Poi la lite: “Vaffanc**o”

Emanuela chiude la frequentazione con Marco Antonio a Uomini e Donne

Se Marco Antonio lascia aperta la porta a Emanuela a Uomini e Donne, la dama sembra averla chiusa definitivamente. “Esco dal tuo harem!” ha dichiarato la donna dopo aver scoperto dell’appuntamento avuto da Marco Antonio con Roberta Di Padua, durante il quale c’è stato più di un bacio, e delle sue chiacchierate con altre dame del parterre.

Il cavaliere ha fatto però di più, lanciando anche frecciatine ad Emanuela nell’elogiare Roberta: “A me lei piace perché è una donna decisa, a me piacciono le donne decise, non quelle che tentennano parlando di tempistiche, di andarci piano…” Il riferimento e quanto ammesso da Emanuela qualche puntata fa, quando ha detto di Marco Antonio: “Corre un po’ troppo, mi soffoca!”

Emanuela contro Marco Antonio: il web dalla parte della dama di Uomini e Donne

Alla chiara stoccata del cavaliere, Emanuela è però sbottata con un limpido “Vaffanc*lo” detto in studio a microfono aperto. Grandi applausi per lei in studio ma anche sul web, dove tantissimi si sono schierati dalla sua parte. Ecco alcuni dei commenti di fronte al comportamento di Marco Antonio: “Ha ragione Emanuela, ha solo chiesto di rallentare (non ha mai voluto interrompere) e lui prontamente si guarda attorno uscendo e baciando già un’altra… Bah, ha poco senso.”; e ancora “Quindi se una coppia e in crisi allora è permesso che una donna si butti in mezzo? La dignità dove sta?”, “Io fossi stata in Emanuela avrei proprio rifiutato di sedermi di fronte a lui e soprattutto vicino a Roberta!”











