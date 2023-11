Marco e Roberta Di Padua, esterna piccante a Uomini e Donne: “Ci siamo baciati più volte”/ Emanuela furiosa!

Marco esce con Roberta Di Padua e la bacia: esterna piccante a Uomini e Donne

Oltre a frequentare Emanuela, Marco ha deciso di conoscere meglio Roberta Di Padua. La loro esterna va in onda nella puntata del 30 novembre, e la scopre anche Emanuela in studio, rimanendone sorpresa e dispiaciuta. Marco e Roberta si piacciono e tra loro l’attrazione è evidente. “Quando sei venuta a parlarmi ero carico di tensione, poi però tu hai fatto un passo in avanti e ho apprezzato molto. Poi hai questi occhi profondi…” gli dice lui durante l’esterna, che ha inizio fuori dagli studi di Canale 5.

Roberta e Marco sono stati a cena insieme e non solo, come rivela la dama in studio. “È andata molto bene. Ho fatto bene a seguire quelle sensazioni che sentivo. Siamo usciti e la prima parte è stata più mentale, abbiamo parlato… Poi abbiamo fatto un dopo cena e ci siamo avvicinati fisicamente. Un abbraccio, chiacchiere all’orecchio e poi ci siamo baciati. Ci sono stati più baci.”

Emanuela furiosa con Marco: “Io da questo tuo giochino mi tiro fuori!”

Emanuela, dopo aver scoperto tutto questo, si dice sorpresa. La colpa per lei non è tanto di Roberta ma di Marco, tuttavia a Di Padua dice: “Avresti potuto aspettare che tra noi le cose fossero concluse”. Roberta però replica a tono: “Lui aveva già fatto scendere una ragazza, poi se ti consideri una coppia con lui perché non uscite fuori? Io qui non ho amiche sinceramente, quindi non devo portare rispetto a nessuno!”

Emanuela però sbotta poi anche contro Marco: “Cambi idea con nulla, non hai carattere e io da questo giochino mi tiro fuori! È bastato così poco per farti cambiare idea? Per fortuna che l’ho capito!”

