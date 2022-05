Emanuela Folliero concorrente di Ballando con le Stelle?/ “Sarebbe una bella sfida…”

Emanuela Folliero nel cast di Ballando con le Stelle? “Sarebbe una bella sfida…”

Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe approdare sulla pista Emanuela Folliero. La conduttrice televisiva che da anni ormai si gode la serenità familiare accanto al marito e al figlio, sembrerebbe essersi trovata, improvvisamente, al centro di un nuovo scenario inerente al mondo dello spettacolo. In un’intervista al Settimanale Nuovo Tv, Emanuela Folliero ha rotto il silenzio in merito ad una sua eventuale partecipazione: “Riuscire a insegnarmi a ballare, sarebbe una bella sfida per Milly Carlucci, perché sono davvero scoordinata e con la danza partirei da zero”, ha rivelato. L’ex annunciatrice di Rete 4 si è poi soffermata sulle critiche che potrebbe ricevere nel corso del programma e sull’impatto che possano avere.

Emanuela Folliero non è spaventata in merito a questo aspetto e anzi sottolinea: “Non sono spaventata dalle critiche, se rivolte al mio modo di ballare, non potrei che dar loro ragione ma se fossero invece dirette alla mia persona non le accetterei”. Emanuela Folliero si è inoltre espressa sul grande desiderio di voler condurre un programma in coppia, dal momento che fino ad oggi l’ha sempre fatto da sola e che vorrebbe farlo proprio insieme alla sua amica, Patrizia Rossetti: “Siamo molto diverse, lei è più esuberante mentre io mi diverto a zittirla, ma credo che insieme ci divertiremmo tanto”.

Emanuela Folliero e l’infortunio alla gamba: “Se da qui a settembre…”

Emanuela Folliero ha raccontato di aver avuto di recente un infortunio. La conduttrice si è infatti rotta una gamba: “Se da qui a settembre non mi romperò qualcos’altro, sarei pronta a vivere questa nuova esperienza televisiva” ha ammesso sempre in merito al suo possibile approdo nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Emanuela ha rivelato che nella sua famiglia a saper ballare è il figlio Andrea. Infine, nell’intervista la Folliero ha parlato anche della sua vita privata, dicendosi molto felice e convinta di non poter chiedere altro: “Vorrei che tutto restasse com’è. Le cose tra me e mio marito vanno a gonfie vele, mia mamma è anziana ma gode di buona salute e mio figlio sta crescendo bene” ha dichiarato.

Emanuela Folliero sognerebbe però di tornare in tv con un nuovo programma e anticipa: “Con l’avvento delle nuove piattaforme il modo di guardare la tv è cambiato, credo che la scelta sia ampia e per tutti i gusti. Mi piacerebbe fare quello che mi viene meglio, o un programma sul benessere o sull’amore”. Sicuramente nel suo futuro non ci sarà un reality. In un’intervista di qualche tempo fa al Settimanale Oggi la bella conduttrice aveva rivelato: “Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”. Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene”.











