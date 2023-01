Emanuela Folliero e Gabriella Golia/ “Da giovani siamo state poco trasgressive”

Emanuela Folliero e Gabriella Golia, ex annunciatrici televisive, hanno preso parte alla puntata di “Verissimo” andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023. Nello studio televisivo di Silvia Toffanin, le due amiche hanno parlato della loro giovinezza. Gabriella Golia ha detto: “Ero molto tranquilla e timida da ragazzina, abbastanza introversa e sicuramente non trasgressiva. Avevo regole rigidissime in casa, dovevo rientrare entro la mezzanotte, però qualche volta ho trasgredito“. “Ho trasgredito anch’io qualche volta – le ha fatto eco Emanuela Folliero –, nel senso che rientravo di notte in casa al buio come un ladro, ma fortunatamente non avevamo un pavimento che scricchiolasse”.

EMANUELA FOLLIERO E GABRIELLA GOLIA: FIGLI E GENITORI

Emanuela Folliero e Gabriella Golia hanno successivamente affrontato l’argomento maternità, evidenziando quanto manchi loro il periodo in cui riuscivano a coccolare i loro figli (entrambe sono mamme di un maschio: Gabriella di Tommaso, 25 anni, ed Emanuela di Andrea, 14), per poi soffermarsi sul rispettivo rapporto con i genitori. Folliero ha salutato la mamma Carla, 94 anni, che è ancora “lucidissima di testa e mi dà sempre dell’ignorante”, rivelando di avere recentemente trovato una videocassetta con la voce del padre Luigi. Gabriella Golia, invece, ha ricordato commossa sua madre, mancata prematuramente senza che riuscisse a conoscere suo nipote Tommaso.

