Chi è Gabriella Golia/ Volto storico Italia 1: “Berlusconi? Con lui un’ora al telefono e..”

GABRIELLA GOLIA OSPITE OGGI A “VERISSIMO”

Questo pomeriggio Gabriella Golia sarà ospite della puntata del sabato di “Verissimo”, il primo degli oramai consueti due appuntamenti del weekend col rotocalco in onda su Canale 5: e nel salotto televisivo la diretta interessata sarà protagonista assieme ad Emanuela Folliero, entrambe per anni annunciatrici note al pubblico di Mediaset e molto amate, per raccontarsi alla padrona di casa Silvia Toffanin e parlare pure dei loro prossimi impegni professionali, tra un pizzico di amarcord e magari aprendo qualche interessante ‘finestra’ sulla propria vita privata. Ma chi è Gabriella Golia e cosa fa oggi?

Oggi 63enne (è nata a Milano nel febbraio del 1959) ed entrata a contatto col mondo del piccolo schermo sin da quando era teenager, Gabriella Golia come accennato non solo è stato un punto di riferimento per il pubblico delle allora reti Fininvest negli Anni Ottanta e poi Mediaset in tempi più recenti ma anche l’annunciatrice tv che da subito il telespettatore identificava con una rete, ovvero Italia 1. Infatti la Golia è stato il ‘volto’ dell’emittente dal lontano 1982 (quando comunque aveva già diversi anni di esperienza nel mondo dei media) fino al 2002 come annunciatrice televisiva: tuttavia nel corso di questa lunga carriera, Gabriella ha avuto pure la fortuna di condurre alcune trasmissioni televisive, sia sulla ‘sua’ Italia 1 ma pure Canale 5, senza dimenticare qualche puntatina come attrice di sitcom.

GABRIELLA GOLIA, IL ‘VOLTO’ DI ITALIA 1: “QUANDO BERLUSCONI DISSE CHE…”

Dopo aver abbandonato le scene quasi vent’anni fa per fare anche la mamma, Gabriella Golia ha alle spalle un lungo percorso sul piccolo schermo, partendo dai primi spot pubblicitari e contest a cui aveva partecipato negli Anni Settanta fino alla prima, vera partecipazione tv in Rai nel 1978: diplomatasi intanto in ragioneria, era poi passata a lavorare come annunciatrice per Antenna Nord, per poi tornare per un breve periodo nel servizio pubblico ed essere poi notata da Silvio Berlusconi (ma ci torneremo più avanti). La sua figura è stata così importante per la storia di Italia 1 che nel dicembre 2002, quando decise di lasciare, la rete scelse di rinunciare alla figura dell’annunciatrice, imitata poi successivamente anche da Canale 5 e dalle tre reti Rai.

Negli ultimi anni Gabriella Golia ha avuto delle collaborazioni tra cui quella con la rete pluriregionale Studio Uno, senza dimenticare Business24, e anche un cameo su Sky Atlantic per presentare due puntate della fortunata serie “1994”. Intervistata dal sito DeaByDay, la 59enne annunciatrice ha raccontato dei suoi inizi e del rapporto col tubo catodico: ricordando quel periodo pionieristico negli Anni Ottanta e commentando il fatto che gli annunci oggi non esistono più (“No, ci sono delle voci: potevano almeno lasciare le nostre che erano voci amiche…”), la Golia ha spiegato di essere rimasta in contatto con le annunciatrici Rai e, sul versante Mediaset, con la Folliero, raccontando del suo rapporto con Berlusconi. “Noi non sapevamo chi fosse davvero all’epoca, cominciò a chiamarmi personalmente quando vide la campagna, mi teneva un’ora e mezza al telefono perché voleva che lavorassi per lui” ha ricordato. “Ci provò per due anni a farmi andare a lavorare per lui, mi fece vedere i primi ascolti auditel di Canale 58/Tele Milano che poi diventò Canale 5, mi fece vedere le prime cose che faceva in tv da loro Eleonora Brigliadori e disse poi ‘Visto che la Golia non accettava di venire da noi, ho comprato Italia Uno!’…”.











