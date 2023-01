Auguri buona Epifania 2023/ Frasi per Whatsapp: da Gianni Rodari a Papa Benedetto XVI

Auguri buona Epifania 2023, frasi “spirurtuali” per la Befana: da Papa Francesco a Benedetto XVI

Avete già sfoderato per la Befana i vostri migliori di auguri buona l’Epifania 2023? Se vi manca ancora qualche frase in vista dell’arrivo della Befana con il suo carico di dolcetti (o di carbone!) allora è il caso che restiate con noi e continuiate a leggere le prossime righe, dove abbiamo raccolto frasi, citazioni e aforismi perfetti per condividere la gioia dell’Epifania con i vostri contatti, anche su WhatsApp. Iniziamo con una citazione da Gianni Rodari, perfetta per gli auguri agli amici più intellettuali: “Viene viene la Befana da una terra assai lontana, così lontana che non c’è… la Befana, sai chi è? La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti. La Befana, poveretta, si confonde per la fretta: invece del treno che avevo ordinato un po’ di carbone mi ha lasciato”.

Prima di passare alle frasi più simpatiche e divertenti sulla Befana di auguri buona Epifania 2023, vediamo invece alcuni auguri di carattere più spirituale che potete inviare anche ai conoscenti con cui non avete molta confidenza ma che certamente apprezzeranno il vostro pensiero. La nostra prima proposta è una frase di Papa Francesco: “I Magi rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità trova la sua unità”. E vediamone subito un’altra, perfetta pergli auguri di buona Epifania 2023 e per la Befana, pronunciata da Benedetto XVI: “I Magi hanno seguito la stella, e così sono giunti fino a Gesù, alla grande Luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Come pellegrini della fede, i Magi sono diventati essi stessi stelle che brillano nel cielo della storia e ci indicano la strada. I santi sono le vere costellazioni di Dio, che illuminano le notti di questo mondo e ci guidano”.

Auguri buona Epifania 2023, frasi divertenti per la Befana: “sono iniziati i saldi e…”

Frasi di auguri buona Epifania 2023 e per la Befana, ora vi proponiamo una carrellata di idee simpatiche da inviare agli amici, ma soprattutto alle amiche, a voi più cari per strappare loro una bella risata e scacciare la malinconia di questa ultima festività! Iniziamo subito con queste frasi di auguri di buona Epifania 2023: “Dite all’Epifania che, oltre a portarsi via tutte le feste, si portasse via pure la mia bilancia!”; “Visto che hai la scopa con te ti lascio la porta aperta di casa così dai una bella spazzata. Buon lavoro e auguri!”; “Sono iniziati i saldi! Ho visto delle cose molto carine per te: la scopa a 15 euro, le calze a 10 e il cappello a 5! Auguri!”.

Auguri buona Epifania 2023, la nostra selezione non è ancora finita! "Ho pensato di regalarti una locomotiva…visto tutto il carbone che ti porterà la Befana!"; "Cara Befana, invece di lasciarmi i doni nelle calze, ti prego di accoppiarle, grazie!";











