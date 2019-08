Emanuela Folliero in bikini manda in delirio i fan/ Video: dolce messaggio per…

Emanuela Folliero manda in delirio i fans. La conduttrice, volto storico di Rete 4, in vacanza a Forte dei Marmi, fa un regalo a tutti i suoi folowers pubblicando foto e video in cui è in bikini. A 54 anni, Emanuela Folliero è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e il fisico mozzafiato ne è la prova. Il seno prosperoso, gambe toniche e snelle e lato B in perfetta forma fanno di Emanuela Folliero una vera sirena in questa calda estate. Nonostante l’immagine sensuale, però, la Folliero resta una donna semplice e legatissima ai veri valori della vita, in primis, la famiglia. Emanuela, infatti, ha scelto di trascorrere le vacanze con la madre a cui ha dedicato un dolce pensiero che ha conquistato tutte le persone che la seguono da anni.

Emanuela Folliero in bikini conquista i fan con un messaggio per la madre

In vacanza a Forte dei Marmi, Emanuela Folliero si sta godendo l’estate con la sua dolcissima mamma. “Per ognuno di noi esiste un punto di riferimento . Vero, puro, di costruzione, di sostegno, fiducia, rispetto. Giorno dopo giorno, passo dopo passo. A te mamma, come figlia, gratitudine e amore. Questi dolci momenti vorrei non finissero mai, voi che ne pensate?“, ha scritto Emanuela con cui molti utenti sono d’accordo. “È una fortuna avere accanto la mamma”, “Che bello ….la parola mamma dice tutto”, “Ogni momento trascorso insieme ai propri cari deve diventare un piccolo grande fiore da ricordare e coltivare sempre nel proprio cuore. Bella la mamma, Bellissima la figlia! Buona giornata splendida Emanuela!”, sono alcuni dei messaggi dei fan.





