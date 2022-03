Emanuela Folliero si rompe una gamba dopo caduta “Mi sono fracassata”/ Poi tagga Sala

Emanuela Folliero si è rotta una gamba dopo una caduta in strada. La celebre conduttrice di casa Mediaset, è caduta a seguito di una “buca” in cui la stessa è inciampata, e le conseguenze sono state particolarmente dolorose. A testimoniarle è stata la stessa attraverso un paio di scatti pubblicati nelle scorse ore sui social e che in breve tempo sono divenuti virali. “Guarda qua che bella serata. Sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera, mi sono fracassata”. Emanuela Folliero vive a Milano e dopo una caduta su un marciapiede dissestato a pochi metri da casa, è stata costretta ad una corsa in ospedale per farsi sistemare l’arto.

Due gli scatti condivisi su Instagram: il primo, della caduta con lei ancora a terra, e poi un secondo invece a casa, sul divano, con la gamba destra visibilmente fasciata. “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi!”, ha sbottato Emanuela Folliero (con tanto di tag al sindaco di Milano, Beppe Sala), che poi ha voluto ringraziare coloro che l’hanno soccorso dopo la caduta: “Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”, noto ospedale di ortopedia meneghino.

EMANUELA FOLLIERO: “LA CONSEGUENZA DELLA CATTIVA MANUTAZIONE DI MILANO”

Emanuela Folliero, come ricorda TgCom24.it, ha voluto anche chiarire che la foto che ha condiviso su Instagram, la prima, quella della caduta “Non è né un selfie né una foto voluta da me, ma la conseguenza della cattiva manutenzione delle strade di Milano”.

Non è ben chiaro quali siano le conseguenze di questa rovinosa caduta, ma vedendo la gamba fasciata si potrebbe pensare ad una frattura, o magari ad una forte distorsione del ginocchio. Un problema, quello dei marciapiedi dissestati, che affligge purtroppo numerose cittadine italiane, e anche la bella e all’avanguardia Milano non ne è esente.

