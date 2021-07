Emanuela Folliero/ “Mio figlio Andrea 13enne è un gigante, a tavola tutti assieme”

Anche la splendida Emanuela Folliero è stata ospite ieri mattina in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Weekend, il salotto mattiniero del sabato e della domenica del primo canale. Emanuela Folliero è stata protagonista della ricetta del weekend, e per l’occasione ha preparato un’ottima pasta al pesto, praticamente in diretta televisiva. Al fianco della presentatrice vi erano il marito e il figlio di 13 anni, quindi un’amica, la mamma e altre persone invitate ad un bel banchetto in una località turistica della Liguria. “Mio figlio apprezza i piatti – ha spiegato Emanuela Folliero dopo aver portato il cibo a tavola – a me piaceva il pesto, loro mangerebbero pasta al pesto anche perchè per noi è molto comodo”.

Beppe Convertini, co-conduttore del programma assieme ad Anna Falchi si è poi rivolto alla madre di Emanuela Folliero, chiedendole se cucina bene: “Sì, sì sa cucinare abbastanza”, e il marito ha confermato: “E’ molto brava a cucinare”. Le telecamere si sono poi spostate su Andrea, il più piccolo di casa Folliero, 13enne che è già un ‘gigante’, avendo superato in altezza la mamma: “Non è qui con la fidanzatina ma è un’amica della spiaggia, ha 13 anni”.

EMANUELA FOLLIERO: “NEL WEEKEND SIAMO TUTTI ASSIEME, FACCIAMO DUE CHIACCHIERE”

Quindi la presentatrice ed ex modella ha proseguito, spiegando di essere molto legata a certe tradizioni tipicamente italiane come quella della famiglia a tavola a pranzo e a cena, e con televisore possibilmente spento: “Io sono stata abituata alla famiglia a tavola anche durante l’anno, voglio che siano tutti a tavola, possibilmente per mezz’oretta con la tv spenta, cosa molto difficile ma comunque ci si prova”.

Poi Emanuela Folliero ha proseguito, chiacchierando con Anna Falchi: “Quindi alla domenica e al sabato si tende a stare tutti assieme, sono i momenti in cui la famiglia si riunisce, si possono fare delle chiacchiere, magari mio figlio mi racconta anche qualcosa, gli diamo da mangiare e ci si prova”.

