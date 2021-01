Emanuela Folliero “Sono stata hackerata”/ “Profilo e foto private in mano ai turchi”

Con un tweet qualche ora fa, Emanuela Folliero ha annunciato ai suoi fan che il suo profilo Instagram è stato hackerato e che ancora non ha ottenuto risposta dai piani alti del social network. Ebbene sì, anche la bella conduttrice e annunciatrice è finita nell’occhio del ciclone e in questo momento qualcuno sta mettendo mano sul suo profilo, ha in mano le sue chat e anche le sue foto, comprese quelle del figlio. Proprio questo è quello che più brucia alla bella morettina che sui social ha scritto: “Ciao a tutti, sono stata hackerata. Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi, che possono accedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono“. Ovviamente il volto di Rete4 si riferisce all’account Instagram che, precisa, “non dà alcuna spiegazione”.

Emanuela Folliero “Sono stata hackerata”, l’annuncio su Twitter

Emanuela Folliero, che è stata il volto ufficiale di Rete 4, è molto seguita sui social dove spesso e volentieri non posta solo foto di vita quotidiana ma anche ammiccanti selfie e i video dei suoi lavoretti, mascherine fatte in casa comprese. Al momento sembra che Instagram non le abbia dato alcuna risposta e che il furto sarebbe arrivato già nel fine settimana. Il figlio a cui la conduttrice fa riferimento nel messaggio su Twitter è Andrea, il giovane che il pubblico di Canale5 e di Barbara d’Urso conosce bene visto che spesso si è seduto accanto alla mamma in diretta, e ha 13 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA