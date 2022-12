Emanuela Fuin, chi è la mamma di Edoardo Tavassi/ Pazza di Micol Incorvaia: “Inizio a prenotare la chiesa?”

Chi è Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip è in arrivo per Edoardo Tavassi una bella sorpresa. Dopo l’incontro con la sorella Guendalina è tempo di rivedere anche sua mamma. La donna si chiama Emanuela Fuin ed è pronta a manifestare tutto il suo sostegno al figlio in questo nuovo percorso televisivo e, soprattutto, dirgli la sua sul flirt nato nella Casa del GF Vip con Micol Incorvaia.

Edoardo Tavassi preoccupato per Luca Salatino/ Nuova crisi per la fidanzata Soraia Allam

Emanuela Fuin ha già chiaramente espresso su Instagram ciò che pensa dell’avvicinamento tra suo figlio e Nicole. La donna ha infatti condiviso un video in cui si vedono dei momenti di tenerezze tra i due e l’ha commentato così: “Inizio a prenotare la chiesa?” La domanda ironica non nasconde, dunque, il piacere della mamma per la storia che sta nascendo tra suo figlio Edoardo e Micol nella Casa. Che lo annunci pubblicamente anche questa sera?

Micol furiosa con Tavassi: "È cambiato qualcosa per sempre"/ Colpa di Antonella: "È un'imbecille che mi odia"

Emanuela Fuin, la mamma di Tavassi ha già fatto TV

Ma chi è Emanuela Fuin? Va detto che la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, – avuti dalla relazione con Luciano Tavassi – non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. La donna si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione a programmi televisivi come showgirl ma anche in fiction come attrice. L’abbiamo vista a ‘Indietro Tutta’ con Renzo Arbore e Nino Frassica; e ancora a L’araba fenice su Italia Uno e Fantastico, alla fine degli anni Ottanta. Ha inoltre recitato al fianco di Sabrina Ferilli e Nancy Brilli nella fiction Commesse, andata in onda dal 1999 al 2002. Questa sera la ritroviamo al Grande Fratello Vip per una sorpresa al figlio Edoardo.

Martina Nasoni, ex fidanzata Dal Moro/ "Tavassi mi scriveva e una volta chiese di..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Fuin (@emanuelafuin)













© RIPRODUZIONE RISERVATA