Emanuela Fuin e Luciano Tavassi, chi sono i genitori di Guendalina Tavassi/ Matrimonio finito dopo pochi anni

Emanuela Fuin e Luciano Tavassi, chi sono i genitori di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è uno dei nomi più popolari sui social e sul piccolo schermo. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo partecipando ad altri reality come l’Isola dei Famosi partendo insieme al fratello Edoardo e partecipando a diverse trasmissioni tv come opinionista. Guendalina ha così ereditato la passione per il mondo dello spettacolo da mamma Emanuela Fuin. Quest’ultima, infatti, in passato, ha lavorato in televisione. In particolare, ha fatto parte del cast della trasmissione Indietro Tutta con Renzo Arbore e Nino Frassica, dove è stata una delle “ragazze coccodè”.

Umberto D'Aponte, chi è l'ex marito di Guendalina Tavassi/ Dopo due figli, una separazione dolorosa...

Inoltre, ha fatto anche qualche apparizione in programmi come L’araba fenice su Italia Uno e Fantastico. Ha recitato nella fiction Commesse, nel film Palla al Centro, Un tassinaro a New York, Belli Freschi e La più bella del reame. Emanuela Fuin ha poi sposato Luciana Tavassi avendo con lui due figli, Edoardo e Guendalina. Successivamente, la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi ha avuto altre due figlie con un altro compagno.

Federico Perna, chi è il compagno di Guendalina Tavassi/ L'ultima dedica social: "Rimani come sei..."

La fine del matrimonio tra Emanuela Fuin e Luciano Tavassi

Quando Edoardo e Guendalina erano ancora molto piccoli, Emanuela Fuin e Luciano Tavassi si separano. A raccontare quel periodo difficilissimo è stato lo stesso Edoardo durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. “Io scelsi di stare con mamma e mio padre questa cosa se l’è sempre legata al dito e quindi ha sempre avuto più attenzioni per Guendalina. Poi crescendo si è instaurato un rapporto di amicizia tra padre e figlio”.

Del rapporto con la mamma ha parlato Guendalina spiegando che diventare a sua molta mamma le ha permesso di riavvicinarsi alla sua: “Mia figlia Gaia ci ha riunite, ho capito che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai sempre a braccia aperte, qualunque errore tu possa commettere”.

Edoardo Tavassi, chi è il fratello di Guendalina Tavassi/ "Da piccoli ci hanno separato. Con Micol..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA