Edoardo Tavassi, chi è il fratello di Guendalina Tavassi/ “Da piccoli ci hanno separato. Con Micol…”

Edoardo Tavassi, chi è il fratello di Guendalina Tavassi

Edoardo Tavassi è il fratello di Guendalina Tavassi e, con il tempo, ha seguito le orme della sorella prima diventando molto popolare sui social e poi partecipando a due dei reality più amati della televisione italiana. Edoardo, infatti, in coppia con Guendalina, ha partecipato all’Isola dei Famosi e, successivamente, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip arrivando in finale. Tra Edoardo e Guendalina c’è un rapporto speciale anche se i due hanno vissuto un’infanzia difficile per la separazione dei genitori. Dopo la fine del matrimonio dei genitori, infatti, Edoardo ha vissuto con il padre e Guendalina con la madre.

Micol Incorvaia in crisi con Edoardo Tavassi?/ Silenzio rotto dall'influencer: "Ecco come stanno le cose"

“Separarci è stata una schifezza, una cattiveria che un giudice facesse decidere a due bambini con chi stare. Abbiamo passato anni terribili tra assistenti sociali e tribunali” ha ricordato Edoardo all’Isola dei Famosi. “Ci potevamo vedere solo i weekend, ci alternavamo tra mamma e papà. Quando mi hanno levato Guendalina io sono stato malissimo. Io non riuscirei a vivere senza mia sorella” ha aggiunto Edordo che ha poi ritrovato Guendalina quando aveva 15 anni.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono in crisi?/ “Persone che non si degnano di salutare…”

Edoardo Tavassi e l’amore con Micol Incorvaia

L’ultimo anno ha cambiato profondamente la vita di Edoardo Tavassi. Partecipare al Grande Fratello Vip gli ha permesso di conquistare una grande popolarità, ma anche di trovare l’amore. Nella casa, infatti, si è innamorato di Micol Incorvaia. Una storia che procede ancora adesso. I due. quando stanno insieme a Roma, vivono nella casa di Edoardo e spesso trascorrono le serate anche con le rispettive famiglie.

Una storia semplice e tranquilla quella di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che hanno scelto di festeggiare il Capodanno separati per permettere a Micol di godersi una vacanza in montagna con la sua famiglia.

Guendalina Tavassi incinta?/ La figlia Gaia stuzzica: "Mamma, fai un altro figlio". La risposta è spiazzante

© RIPRODUZIONE RISERVATA