Emanuela Fuin, mamma di Tavassi:”Micol ha accanto un vero uomo, non uno schiavo”/ Frecciata a Donnamaria?

Emanuela Fuin e la frecciata a Donnamaria: il post social

Emanuela Fuin è intervenuta spesso sia in puntata che fuori dal Grande Fratello Vip 2022 commentandone le dinamiche. La mamma di Tavassi è sempre molto diretta e ironica e, questa volta, sembra aver lanciato una frecciata velenosa a Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Dopo lo scontro in diretta tra Micol e Antonella, la donna ha deciso di commentare sui social difendendo Incorvaglia: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E aggiungerei che accanto Micol ha un vero uomo e non uno slave“. Questo “slave” (schiavo) di cui parla è riferito palesemente al volto di Forum che da molti ha ricevuto l’accusa di essere troppo accondiscendente con la sua fidanzata e di fare tutto quello che lei gli dice di fare. Insomma, l’atto della madre di Tavassi non è poi così velato nei confronti di Donnamaria.

Emanuela Fuin boccia i ‘Donnalisi’: “amore tossico”

Emanuela Fuin, ospite al GF Vip Party, ha svelato cosa pensa della relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La mamma di Tavassi, alla luce delle ultime liti dei ‘Donnalisi’ nella casa, ha dichiarato: “Le coppie che un giorno sì e un giorno no litigano e si dicono le peggio cose ogni puntata sono protagonisti; l’amore, per me e spero anche per voi, non è sofferenza. L’amore è stare bene insieme: se una relazione è così problematica e piena di livore, è una relazione tossica che fa star male”

E ancora: “Se stanno male tutti e due non va bene, quando vedo il genitore di Donnamaria che dice: l’amore è sofferenza, dicono no. L’amore non è sofferenza, come diceva Marylin, deve rovinare il tuo rossetto non il tuo mascara” afferma la donna che boccia una delle coppie nate nel Grande Fratello Vip 2022.











