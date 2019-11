Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari/ “La proposta di matrimonio a letto…” (Vieni da me)

Kledi Kadiu con la moglie Charlotte Lazzari a “Vieni da me” per raccontarsi attraverso le domande scottanti. «Era già famoso, ma io lavoravo all’estero, quindi non lo conoscevo così bene. Ho pensato che fosse carino, ma all’inizio non c’è stato colpo di fulmine. Non mi piaceva il suo abbigliamento». Così lei spiega cosa ha pensato quando lo ha visto la prima volta. E lui invece ha risposto: «Lei mi ha attratto subito». A proposito del look Charlotte aggiunge: «Ora facciamo shopping insieme, se siamo lontani mi manda le foto per chiedere cosa comprare». E la sua amica Giulia Pauselli conferma il retroscena: «Mi ricordo che Charlotte veniva a Roma ma non mi chiamava mai. Mi sono preoccupata, ho iniziato a indagare e lei che forse si vergognava poi mi ha detto che incontrava lui. Non le piaceva come si vestiva, ma avrà sicuramente un look migliore ora». Kledi Kadiu e la moglie parlano poi del loro matrimonio.

KLEDI KADIU E CHARLOTTE LAZZARI A VIENI DA ME

Si parte dalla proposta di matrimonio: «Avevamo litigato mentre ero in giro per lavoro. Sono tornato a casa, sono entrata in camera da letto con l’anello e le ho fatto la proposta, senza preventivarlo», racconta Kledi Kadiu a “Vieni da me”. Lei ci scherza su: «L’ho apprezzato molto, perché è stato naturale. Diciamo che me la sarei aspettata diversa. Non si è nemmeno inginocchiato, si è sdraiato vicino a me e balbettava un po’ perché era emozionato». E vengono trasmesse così alcune immagini del loro matrimonio. «Ero molto emozionato. Di solito cerco di trattenere le emozioni, un po’ per il vissuto un po’ per una serie di cose. Ma al matrimonio mi sono lasciato andare». Invece sul bouquet: «Era finito sul tetto al primo lancio, lo abbiamo recuperato e una mia collega armena l’ha ricevuto». Riguardo le cose che li fanno arrabbiare: «Sono io che faccio arrabbiare lei, è molto premurosa, molto calma. Io sono nevrotico». E Charlotte commenta: «Abbiamo energie diverse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA