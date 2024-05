Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio si sono lasciati/ Ex Uomini e Donne rompe il silenzio: “C’è dolore”

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio: l’addio dopo mesi dall’uscita da Uomini e Donne

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, dopo otto mesi dall’addio a Uomini e Donne, si sono lasciati. In seguito all’annuncio di Lorenzo Pugnaloni che aveva annunciato la fine della storia d’amore dell’ex cavaliere e dell’ex dama del trono over, sono arrivate le prime dichiarazioni di Emanuela Malavisi che ha pubblicato un post rompendo per la prima volta il silenzio dopo aver chiuso la relazione con Marco Antonio. Dalle parole scritte da Emanuela sui social, pare che la decisione di dirsi addio sia stata di comune accordo. Emanuele non svela tutti i dettagli di tale decisione, ma fa intuire come il dolore sia di entrambi avendo creduto in un futuro insieme.

A differenza di Emanuela Malavisi, Marco Antonio Alessio non ha ancora rotto il silenzio e per ora non ha ancora commentato la fine della sua relazione alla donna con cui, otto mesi fa, nello studio di Uomini e Donne, ha iniziato una bellissima storia d’amore che, prima dell’addio, ha regalato emozioni anche ai fan.

Le parole di Emanuela Malavisi dopo la fine della storia con Marco Antonio Alessio

“Scusate l’assenza, vi leggo e sento tutto l’affetto che mi state dando in questo momento”, inizia così lo sfogo che Emanuela Malavisi ha deciso di affidare ai social condividendo con i fan il suo stato d’animo. “Vi chiedo solo di rispettare le persone che siamo e i nostri sentimenti perché ora c’è dolore perché qui nessuno ha colpe“, ha aggiunto l’ex dama del trono over.

“C’è stato rispetto reciproco dall’inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione. Quindi evitate di screditare l’altro o giungere a conclusioni affrettate e fare mille congetture voi al posto nostro perché stiamo cercando di mantenere buoni rapporti civili nel rispetto degli otto mesi trascorsi insieme. Stateci accanto in modo pulito”, ha concluso Emanuela.

